"Un film frappé par le poison de la stupidité", le pire film de Marvel va quitter Netflix

Le 31 octobre n'est pas n'importe quel jour dans l'année, puisque cette date marque tout simplement le retour d'Halloween. Et si les films d'horreur ont déjà pris leurs quartiers au cinéma pour nous mettre dans l'ambiance, que ce soit le classique mais efficace Smile ou encore l'horrible Terrifier 2 qui fait vomir les spectateurs aux USA, c'est bien sur Netflix que l'on peut trouver le film le plus cauchemardesque.

Un film "frappé par le poison de la stupidité"

Jusqu'à ce fameux 31 octobre 2022, il est en effet possible de découvrir Venom, aka le pire film de la franchise Marvel / Sony. Non, ce n'est pas nous qui le disons (même si on le pense évidemment), mais la plupart des critiques du monde entier. Oui, à sa sortie en 2018, ce projet s'était fait défoncer par absolument tout le monde. Petit best-of.

"Une bête blessée qui semble avoir 10 ans de retard" (NME), "Venom échoue à peu près partout. C'est mal joué, mal rythmé, mal monté et ça a une intrigue idiote et bête" (Cultured Vultures), "Ca se termine avec cette sensation que vous avez vu le pire film de super-héros depuis une décennie" (Times), "Il apparait au final que Venom n'est pas si différent de cet alien qui était la star de la sitcom ALF dans les années 80 : un relou arrogant uniquement motivé par son goûter" (NPR), "Ce Venom ressemble surtout à un poison vraiment faible" (Los Angeles Times) ou encore "Venom est frappé par le poison de la stupidité" (Guardian). Des punchlines plus efficaces que le moindre dialogue écrit par les scénaristes.

Même Tom Hardy n'assume pas Venom

Et le pire dans tout ça ? Même Tom Hardy - qui en est pourtant l'acteur principal, a vaguement assumé ce film à sa sortie. S'il a effectivement accepté de reprendre son rôle dans une suite sortie en 2021, l'interprète d'Eddie laissait cependant entendre dès 2018 que le résultat final n'était pas à la hauteur de ses attentes.

Interrogé sur ses scènes préférées, le comédien avait notamment confié sa déception vis-à-vis du montage : "Il y a des scènes qui ne sont pas dans le film. Il y a environ trente à quarante minutes de scènes qui ont été coupées. Ce sont toutes celles-là (qui sont ses préférées, ndlr). Des scènes avec des marionnettes de folies, des scènes de comédie noire... Elles n'y sont pas." Ambiance.

Si malgré tout ça, vous avez quand même le courage de vous faire peur devant cette horreur de film pour Halloween avant sa sortie du catalogue de Netflix le 31 octobre, sachez que l'on vous respecte ! Et pour rappel, le film suit la rencontre entre Eddie Brock - un journaliste en galère constante, et Venom - un symbiote alien. Alors que ce dernier s'incruste dans l'organisme du reporter, lui conférant ainsi des pouvoirs incroyables, cette cohabitation hors du commun va les forcer à s'allier pour se battre contre un ennemi redoutable.