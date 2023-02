"Tu vas tomber quand tu vas l'apprendre" : Maeva Ghennam révèle son envie d'avoir un enfant... mais son chéri la tromperait !

Connue pour être l'une des candidates les plus emblématiques de télé-réalité, Maeva Ghennam a également beaucoup fait parler d'elle en raison de son histoire d'amour bordélique avec Greg Yega. Si ces derniers se sont largement affichés dans les différentes émissions auxquelles ils ont participé ou encore sur les réseaux sociaux, la jeune femme a finalement retenu la leçon. Aujourd'hui, Maeva se dit folle amoureuse d'un certain Boli.

Son nouveau chéri ? La candidate a choisi de ne pas l'exposer. "Je n'ai pas envie d'être la bouffonne qui affiche son mec et qui annonce après que c'est fini. C'est pour ça que j'ai toujours été discrète. [...] Déjà de vous dire que je suis en couple et vous parler de ma vie amoureuse, c'est que dans ma tête, je me dis que c'est le bon", avait-elle confié sur ses réseaux sociaux.

Maeva Ghennam prête à devenir maman

Si Maeva Ghennam a cette fois-ci fait le choix de la discrétion, elle n'hésite pourtant pas à dévoiler ses sentiments à ses abonnés. "Je l'aime tellement", a-t-elle récemment déclaré au sujet de son chéri sur Snapchat. "Je vous jure je suis trop amoureuse mes bébés, j'ai jamais aimé comme je l'aime ma vie je lui donne. J'ai jamais été comme ça de ma vie, je sais pas ce qu'il m'arrive. J'ai envie de lui faire un enfant. Je l'aime trop puta*n".

La candidate déjà trompée par Boli ?

Malheureusement, le bonheur de Maeva Ghennam a été entaché par le message d'un internaute qui a souhaité la mettre en garde concernant son chéri. "Maeva, je veux juste ton bonheur, mais je te parle sérieux. Ton mec te trompe, tu vas tomber quand tu vas l'apprendre. Juste écoute-moi et tu verras que j'ai raison". Un message qui n'est pas resté sans réponse. "Avec qui ??? J'aimerais trop savoir", a écrit à son tour Maeva suivi d'emojis pleurant de rire.

