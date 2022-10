"Tu sais même pas écrire ton prénom, je suis obligée de t'aider" : pluie de clashs dans La Bataille des Clans, le résumé en avance (spoiler)

Attention, cet article contient des spoilers sur l'épisode 34 de La Bataille des Clans, qui sera diffusé ce mercredi 12 octobre 2022 sur TFX.

Carla balance : "Maïssane fout quoi avec son intelligence ?", "Faudrait que tu fasses marcher tes neurones et ton cerveau"

Il y a des rebondissements dans La Bataille des Clans ! Alors que Belle assure qu'elle aurait couché avec Kevin Guedj sur le tournage, et qu'une autre rumeur disait Belle proche de Laurent Correia, les clashs s'enchaînent dans les épisodes de l'émission. PRBK a vu l'épisode 34 de La Bataille des Clans (dispo sur Salto), qui sera diffusé ce mercredi 12 octobre 2022 sur TFX et vous fait le résumé en avance, avec spoilers.

Les deux teams font l'épreuve des Egyptiens avec les cheffes des clans, Carla et Jazz, qui se la jouent Cléopâtre sur un plateau porté par les membres de leurs équipes. Mehdi et Laura ont tenté de saboter l'épreuve côté Guedj, sur le premier obstacle du parcours.

Et en plus, Maïssane n'arrive pas à résoudre un calcul de maths présent sur l'épreuve. "Je me retrouve face à une addition que je n'arrive pas à résoudre et face à une multiplication suivie d'une soustraction, et j'oublie que la multiplication est prioritaire. Cette règle là s'apprend il me semble en CE2, au 2ème trimestre", donc "je pense qu'à ma sortie, je dois me faire retirer tous mes diplômes" avoue la candidate qui a 147 de QI. Carla lâche même : "C'est Kevin qui arrive à décoder le cadenas et pas Maïssane", "elle fout quoi avec son intelligence ? (...) Elle ne réussit rien", "à un moment donné, Maïssane, faudrait peut-être que tu fasses marcher tes neurones et ton cerveau". Du coup, l'épreuve est gagnée par la JLC Family.

Maïssane clashe Allan dans La Bataille des Clans : "Il sait même pas écrire son prénom" et "il sait pas faire ses lacets"

De retour à la villa, Allan Guedj passe une feuille à Maïssane en lui disant avec humour : "Combien ça fait 2 + 2 ?". "Ferme-la Allan, tu sais même pas écrire ton prénom, je suis obligée de t'aider. Tous les mots que tu emploies, c'est moi qui te les ai appris. Arrête un peu, il sait pas faire ses lacets, il a que des chaussures à scratch" lui répond son ex, "le gars est lourd, on dirait un enfant de 5 ans".

Et le clash continue quand ils parlent du fait qu'Allan a "zéro" conquête pour l'instant. Bastos trouve que "ça veut dire que t'es pas un mec facile". "Mais comment c'est pas un mec facile, il s'est tapé toute la région PACA" rétorque alors Maïssane, ajoutant pour Allan : "Je préfère crever que de t'avoir dans les pattes toute ma vie". Et Maïssane qui s'était clashée avec Allan lui demande encore une fois de ne plus lui adresser la parole.

Giovanni et Cassandra s'embrouillent : "Soit tu arrêtes ton cinéma, soit toi et moi c'est fini"

Giovanni et Cassandra se disputent aussi suite aux révélations de Laura M. sur sa relation avec Gio. "J'ai très peur de perdre Gio" avoue Cassandra. "Je sais même plus ce que tu veux entendre" lui lâche Giovanni, "t'as vécu des choses 1 milliard de fois pires, moi, je ne t'ai jamais fait ça". "Je te demande rien dans la vie à part du respect" lui répond Cassandra.

Et à la soirée anges et démons, le ton monte entre les deux candidats, qui semblent au bord de la rupture. Cassandra lui explique qu'il a changé depuis La Villa des Coeurs Brisés 7 : "Tu n'es pas celui de La Villa", "je suis malheureuse". Giovanni réagit : "Tu me fais du mal tous les jours", "on s'embrouille tous les jours", "j'ai l'impression d'avoir ma mère qui me gronde" donc "soit tu arrêtes ton cinéma, soit toi et moi c'est fini". Cassandra est en larmes et sous le choc avec cet ultimatum : "Je suis choquée", "sans toi on en serait pas là, si tu m'avais pas menti".