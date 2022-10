"Je ne t'ai pas tout dit" : Laura balance des preuves, Cassandra en larmes... La Bataille des Clans, le résumé en avance (spoiler)

Attention, cet article contient des spoilers sur l'épisode 33 de La Bataille des Clans, qui sera diffusé ce mardi 11 octobre 2022 sur TFX.

Sur le tournage de La Bataille des Clans, Belle aurait couché avec Kevin Guedj et Belle aurait flirté avec Laurent Correia. Mais en attendant de savoir qui dit vrai dans ces rumeurs de tromperies, que se passe-t-il dans l'épisode 23 de La Bataille des Clans ? PRBK a vu l'épisode inédit (dispo sur Salto) qui sera diffusé ce mardi 11 octobre 2022 sur TFX et vous fait le résumé en avance avec des spoilers.

Giovanni dément les révélations de Laura : "C'est faux", "c'est une menteuse"

Rien ne va plus entre Cassandra et Giovanni, qui s'étaient mis en couple dans La Villa des Coeurs Brisés 7, avant de se séparer, et de se remettre en couple dans l'émission qui oppose Jazz et Laurent Correia à Carla et Kevin Guedj. Laura M. a fait des révélations sur sa relation avec Gio, quand il était séparé de Cassandra. Elle a assuré : "J'avais peur d'aller vers lui" par rapport à sa rupture récente avec Cassandra à l'époque, ce que Noémie confirme.

"Giovanni, faut juste pas qu'il invente des choses sur moi", "qu'il me fasse passer pour la méchante" parce que "c'est un DJ, il remixe toutes les phrases" a précisé Laura, qui a révélé à Cassandra que Gio lui aurait envoyé des messages et des photos après le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 7. "C'est faux" a démenti Giovanni, "c'est une menteuse, je lui ai jamais envoyé de photos", "elle est en kiff sur moi" et "c'est moi qui l'ai bashée".

Cassandra pète un câble et crie : "Dis la vérité sinon tu me perds maintenant", avant de préciser "j'ai pas besoin de preuves, ça se voit juste dans son regard Gio qu'il ment et qu'il se sent bête", donc "ça veut dire qu'il jouait sur deux tableaux, ça veut dire qu'il me prenait pour une conne".

Laura balance les preuves des messages, Giovanni avoue à Cassandra : "Je ne t'ai pas tout dit"

Laura Mara a assuré : "J'en ai rien à faire de votre couple, je suis pas là pour le détruire, je suis juste là pour rétablir la vérité", "j'ai rien fait dans l'histoire". Et la candidate finit par montrer les MP et la discussion en guise de preuves. Cassandra fond en larmes. "Je me sens trahie" avoue-t-elle en pleurs, "j'ai pas besoin d'un menteur et j'ai pas besoin d'avoir la boule au ventre toute ma vie, je l'ai déjà trop eu cette boule au ventre qui fait très très mal". Certes "j'ai pas eu de tromperie" mais "est-ce que je vais pouvoir lui refaire confiance ?".

Giovanni avoue alors à Cassandra : "Il y a jamais eu de sentiments" avec Laura, c'était une "histoire qui est rien du tout pour moi" et "je ne t'ai pas tout dit parce que je savais que si je te disais toute la vérité plus jamais tu me donnerais la parole". "J'aurais dû te dire la vérité" mais "je t'ai pas trompé".

Mehdi et Laura L. vont-ils trahir les Guedj ?

L'épisode est aussi marqué par Maïssane, qui se voit confier un service secret : toucher un mur de la villa pendant 30 minutes. Ce que la fan de Totally Spies a réussi. Emine s'excuse auprès de Laura. "Je t'en voulais vraiment, je comprenais pas ce qui c'était passé" a-t-elle répondu, et Sarah Lopez lui propose de trahir les Guedj et de saboter l'épreuve, puis de faire allégeance à la JLC Family, le tout contre l'immunité de Jazz.

Mehdi aussi devrait saboter l'épreuve des Guedj, comme promis à Jazz et Laurent. Laura va-t-elle aussi accepter le deal et trahir sa famille ? Elsa Fayer présente l'épreuve aux clans : l'épreuve des Egyptiens, qui consiste à porter sa Cléopâtre, sa cheffe d'équipe (Carla pour les Guedj et Jazz pour la JLC) tout au long d'un parcours.