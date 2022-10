"Tu as fait de nous une famille" : Daniel Radcliffe, Emma Watson... les hommages des stars de Harry Potter à Robbie Coltrane (Hagrid)

Un autre membre phare de la saga Harry Potter s'est éteint. Alors qu'on a déjà du mal à se remettre de la mort d'Alan Rickman alias Rogue, survenue en 2016, ou bien du décès soudain de Helen McCrory qui jouait Narcissa Malefoy, c'est Robbie Coltrane qui nous a quittés. La triste nouvelle a été communiquée ce 18 octobre 2022 par son agent. L'acteur qui incarnait Hagrid était malade et avait ému les fans au début de l'année avec son apparition dans Harry Potter : Retour à Poudlard, l'émission des retrouvailles des acteurs.

Les hommages des stars de Harry Potter à Robbie Coltrane

Peu après l'annonce du décès de Robbie Coltrane, de nombreuses stars de la saga Harry Potter ont rendu hommage à celui qui a été leur Hagrid sur le tournage dans les 8 films de la franchise, via un communiqué de presse ou sur les réseaux. C'est par exemple le cas de Daniel Radcliffe qui jouait le héros, Harry. "Robbie était l'une des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées et il nous faisait toujours rire sur le tournage. Je garde avec moi ces souvenirs de lui nous remontant le moral sur le tournage du Prisonnier d'Azkaban, quand nous avons dû nous cacher pendant des heures dans la maison d'Hagrid à cause d'une pluie torrentielle. Il nous racontait des histoires et nous faisait des blagues pour nous réconforter. Je suis incroyablement chanceux de l'avoir rencontré et très triste de son décès. C'était un acteur incroyable et un homme adorable" a écrit l'acteur dans un communiqué de presse.

Emma Watson a elle aussi réagi dans une story postée sur Instagram. "Repose en paix Robbie Coltrane. Robbie est l'oncle le plus drôle que j'ai pu avoir mais surtout, il était profondément attentionné et plein de compassion pour moi en tant qu'enfant et qu'adulte. Son talent était immense et ça semblait logique qu'il joue un géant. Il pouvait remplir n'importe quel espace avec son brio. Robbie, si je peux être aussi gentille que tu l'as été envers moi sur un tournage, je promets de le faire en ton nom et en ta mémoire. Sache à quel point de j'adore et je t'admire. Ta gentillesse, tes surnoms, ta chaleur, tes rires et tes câlins me manqueront. Tu as fait de nous une famille. Tu étais ça pour nous. Il n'y a pas de meilleur Hagrid. Tu m'as donné de la joie à être Hermione" a posté la star.