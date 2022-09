"Tout pour le drama" : un gros clash entre danseuses dans DALS ? Elles réagissent enfin !

Après un an d'absence, c'est ce vendredi 9 septembre que Danse avec les stars 2022 a débuté, avec une première polémique liée à l'élimination de David Douillet. Une saison 12 marquée par de nombreux changements du côté du jury et des danseurs, mais qui serait également victime de grosses tensions en coulisses. Ainsi, selon le magazine Public, Elsa Bois serait aujourd'hui au centre de la jalousie de ses collègues.

Finaliste l'an passé et nouvelle star des réseaux sociaux, la popularité de la danseuse et compagne de Michou ferait désormais des envieuses au sein du programme de TF1, à commencer par Candice Pascal et Inès Vandamme qui "n'auraient pas hésité à s'en prendre à elle". Une situation si intense que Fauve Hautot aurait même été obligée d'intervenir afin de recadrer les deux anciennes, requalifiées ici en "gamines".

Inès Vandamme dément les rumeurs de tensions

Alors, info ou intox ? Quelle surprise (non), tout ceci serait faux et monté de toute pièce par le magazine people. Consciente des rumeurs à ce sujet, Inès Vandamme a en effet pris la parole sur Twitter ce lundi 12 septembre 2022 afin de dévoiler sa vérité. "Je vois qu'il y a des gens qui pensent vraiment qu'Elsa et moi sommes brouillées, ne jamais croire la presse people", a-t-elle dans un premier temps balancé, avant d'ajouter ensuite, "Ce sont des menteurs et raconteurs d'histoires PRO".

Puis, afin d'appuyer son propos et rassurer les téléspectateurs sur l'ambiance réelle au sein de l'émission, la danseuse a partagé une capture d'écran de sa conversation avec Elsa. On peut ainsi voir Inès rigoler du ridicule de l'article, "Mais ça va pas les gens. Faut leur dire d'arrêter quand même. T'es celle que j'aime le plus", et Elsa lui répondre avec humour, "Je l'ai vu tout à l'heure. Ca va pas bien hein. Vraiment tout pour le drama. (...) On s'aime d'amour, nous on le sait".