"Ta vie de m*rde, je m'en bats les c*uilles" : Frédérick (Mariés au premier regard 2022) réplique violemment au clash d'Emilie

L'ego des experts de Mariés au premier regard a dû en prendre un coup avec l'édition de 2022. Là où l'équipe de l'émission d'M6 est supposée avoir suffisamment de talent pour permettre à des candidats faits pour être ensemble de se trouver, elle a clairement fait n'importe quoi l'an passé en étudiant les profils de Frédérick et Emilie.

Tandis que les deux participants semblaient bien s'entendre devant les caméras, leur relation s'est rapidement détériorée une fois le tournage terminée. Aussi, durant des mois après la diffusion de l'émission, les ex-mari et femme n'ont pas arrêté de se clasher sur les réseaux sociaux de façon plus ou moins gênante. Une situation lassante pour le public, mais qui ne semble pas fatiguer les deux principaux concernés.

"Tu racontes beaucoup de m*rde"

Il y a quelques jours, alors que la situation semblait s'être (enfin) apaisée, Emilie a au contraire surpris tout le monde en balançant une énième petite pique sortie de nulle part : "Vous avez été nombreux à me relayer les attaques de Frédérick, mais très sincèrement il ne m'intéresse pas du tout et le buzz non plus". Résultat, et comme on pouvait le craindre, Frédérick - déjà à l'origine d'une chanson ultra cringe sur ce "couple", n'a pas tardé à répliquer. A cette occasion, il s'est montré extrêmement virulent.

"Tu l'ouvres tellement, mais tellement. Tu racontes beaucoup de m*rde surtout, a-t-il déploré sur son compte Instagram, estimant injuste de la voir affirmer qu'il continuerait encore aujourd'hui à l'attaquer, ce qui ne serait pas le cas. Je te le demande étant donné que ça me concerne, et je serai le premier à faire des excuses si c'est vrai : montre toutes les preuves de ce que tu racontes".

"Ta vie de m*rde, je m'en bats les c*uilles"

Saoulé de la voir constamment le trainer dans la boue, "J'en ai tellement marre que tu parles de moi. Arrête de parler de moi", Frédérick a par la suite pointé du doigt l'hypocrisie d'Emilie qui serait en réalité celle qui aurait besoin du buzz pour vivre, "Je ne sais pas quelle lumière ou quel projecteur tu cherches, mais arrête de parler de moi".

Bien décidé à mettre fin à ce clash et tourner la page de cette aventure ratée, le candidat, plus remonté que jamais, s'est ensuite laissé aller à quelques insultes aussi ridicules qu'inutiles : "Émilie, je ne parle pas de toi. Toi et ta vie de m*rde, je m'en bats les c*uilles. Pour que tu ais un peu plus de crédibilité dans ce que tu racontes, je te le demande : montre les preuves de ce que tu avances. Si tu n'as rien à mettre, arrête de parler de moi et ferme ta gu*ule".

On espère que l'équipe de Mariés au premier regard a mieux travaillé pour la saison 2023, car on n'a clairement pas envie de subir un nouveau couple du genre.