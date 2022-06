Frédérick (Mariés au premier regard 2022) clashe Emilie en chanson : "égo surdimensionné", "navet", "ridicule", il prend très cher

A en croire les experts de Mariés au premier regard 2022, Emilie et Frédérick - candidats de l'émission en 2022, seraient compatibles à 84%. La réalité ? Comme on a pu le découvrir à l'écran, puis sur les réseaux sociaux ensuite au cours de la diffusion, les deux célibataires se sont rapidement détestés à la suite de leur mariage et ne cessent aujourd'hui de se faire la guerre.

Frédérick clashe Emilie dans une chanson

Ainsi, après avoir vu Emilie récemment menacer de porter plainte contre lui, accusé de diffamation - il avait révélé qu'elle lui aurait dit qu'il "devrait avoir honte d'être père et d'utiliser sa propre fille handicapée pour passer à la télé", Frédérick vient de se venger d'une étonnante façon. Comme on a pu le découvrir ce lundi 27 juin 2022, l'habituel mandataire en immobilier s'est en effet lancé dans la chanson.

Sur YouTube, le papa de 36 ans a tout simplement posté le clip de Tout ira mieux, un titre qui revient sur l'échec de cette histoire et dans lequel il s'amuse à enfoncer son ex-femme. Au programme ? "Au début c'était l'euphorie, puis la douche froide pour nous deux. J'ai tout donné ma jolie, mais le ciel n'est pas toujours bleu", chante notamment Frédérick, avant d'ajouter plus loin, "On m'avait promis la vraie connexion, (...) On m'avait pas dit que j'allais toucher le fond", puis de conclure en rigolant, "Tout ira mieux demain, je lui souhaite le meilleur, et bon courage au prochain".

Un manque de classe flagrant, d'autant plus qu'on est loin de punchlines dignes d'une battle dans Nouvelle école (Netflix) et que le niveau du clash vole tellement bas qu'on n'est pas loin d'un crash. Bref, un ego trip qui tourne au bad trip et qui n'amuse absolument personne.

Les internautes et son ex-femme en colère

Dans les commentaires sous la vidéo, les critiques à son encontre n'ont pas tardé à voir le jour et se révèlent particulièrement piquantes. "Désolant. Un égo surdimensionné, 0 remise en question et ça taille une femme en chanson. Quelles belles valeurs", peut-on ainsi lire, tout comme "Ca crève les yeux qu'Emilie a vraiment touché à ton égo plein dans le mille", "Je pense que l'immobilier c'est mieux pour toi et pour nos oreilles" ou encore, "Merci pour ce navet qui montre votre visage".

Et Emilie, qu'en pense-t-elle ? A priori, elle n'a pas regardé le clip. En revanche, elle l'a confié sur Instagram, elle sait que la chanson existe et ce qui s'y dit. Et sans surprise, elle n'est pas très contente. "Lamentable. Il paraît que Fred parle de moi dans son clip. Il dit qu'il souhaite bon courage au prochain. Je préfère le laisser se ridiculiser seul, à 40 ans et papa, a-t-elle balancé ce mercredi 29 juin 2022. J'espérais mieux, j'aimerais qu'il cesse d'évoquer ma personne pour faire parler de lui. Je n'ai rien demandé, je suis dans mon coin. J'aimerais la paix."

Elle l'a ensuite précisé, maintenant que le tournage et la diffusion sont terminés, il serait temps pour lui de tourner la page et de grandir, "Nous sommes séparés, il faut l'accepter. Cela ne sert à rien de vouloir dénigrer l'autre. Je lui souhaite de trouver la paix intérieure, vraiment."