"Sa présence rend nos matchs plus difficiles" : l'arrivée de Cristiano Ronaldo fait galérer ses coéquipiers en Arabie Saoudite

N'en déplaise à certains, Cristiano Ronaldo est dorénavant un joueur d'Al-Nassr. Depuis son arrivée en Arabie Saoudite, le footballeur fait beaucoup de lui. Il a d'ailleurs été très critiqué suite à la conférence de presse qui a été organisée pour annoncer sa signature au club.

"En Europe, mon travail est terminé, j'ai tout gagné, j'ai joué dans les clubs les plus importants. Je veux donner une autre vision de ce pays et à ce football (...) Je viens ici pour gagner et jouer (...) Il n'y a pas d'équipes moins fortes que d'autres car elles sont de plus en plus préparées. Je me fiche de ce que les gens pensent et c'est mon devoir de leur prouver qu'ils ont tort, de changer leur vision du Championnat et du pays", a-t-il notamment déclaré. Des propos jugés hypocrites par de nombreux internautes.

"Sa présence rend nos matchs plus difficile"

Malheureusement pour lui, sa signature à Al-Nassr ne fait pas non plus l'unanimité sur le terrain. En effet, depuis son arrivée, les résultats de son équipe ne sont pas terribles et le buteur n'a mis qu'un seul petit but sur penalty. D'après son coéquipier Luiz Gustavo, il y aurait une raison à ça : leurs adversaires se donneraient encore plus à fond après l'arrivée du Portugais.

"La présence de Cristiano Ronaldo incite ses adversaires à battre le leader du championnat. Sa présence rend nos matchs plus difficiles. Les équipes adverses essaient de jouer de leur mieux contre lui", a déclaré l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille dans des propos relayés par le Daily Mail.

On vous rassure, il tempère quand même cet aspect et savoure de l'avoir à ses côtés : "Cristiano motive tout le monde. Sa présence garantit un grand avantage à notre groupe, car nous apprenons de lui tous les jours, étant donné les grandes qualités techniques et physiques qu'il possède. Cristiano Ronaldo a été créé pour relever des défis, et il y parvient toujours. Il a déjà marqué son premier but et il a donc enlevé la pression", a-t-il conclu. Qu'elle soit un avantage ou un inconvénient pour ses coéquipiers, la signature de CR7 en Arabie Saoudite n'est pas près d'arrêter de faire parler !