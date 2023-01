Une ex de Cristiano Ronaldo attaque sa nouvelle compagne Georgina sur son physique et ça fait mal

Cristiano Ronaldo a démarré cette nouvelle saison dans un nouveau club en Arabie Saoudite. Il a signé un contrat complètement fou et a même eu le droit de contourner une loi du pays pour pouvoir vivre avec Georgina Rodriguez, sa compagne et mère de ses enfants, avec qui il n'est pas marié. La petite famille vit donc sa meilleure vie en Arabie Saoudite. On le rappelle parce que lui apparemment ne se souvient pas du pays dans lequel il joue. Seulement, le footballeur n'a pas réussi à échapper à tout son passé.

Une ex refait surface

Nereida Gallardo, une ancienne mannequin aujourd'hui propriétaire d'un salon de beauté, est restée en couple avec le footballeur pendant huit mois en 2008. Elle est depuis leur rupture très active sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. C'est sur ce dernier qu'elle a décidé d'attaquer Georgina directement sur son physique.

La jeune femme de 29 ans a publié une vidéo comparant le visage de Georgina et de Kim Kardashian et non, ce n'est pas un compliment. Nereida a voulu prouver que la compagne de Ronaldo avait abusé de la chirurgie esthétique. Elle écrit en légende de cette vidéo : "Georgina Rodriguez ressemble de plus en plus à Kim Kardashian, qu'en pensez-vous ? La transformation des deux est impressionnante !!!"