"S'il fallait trahir et mentir, j'étais prêt à le faire" : Vivian réagit après le clash avec Jessy et Fanny dans Les Cinquante

Vivian répond aux critiques : "Je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait !"

Vivian a répondu aux critiques depuis cette trahison et ce clash. Dans sa story Instagram, il confie : "Vous savez que dans Les Cinquante, il y a 50 000 euros à faire gagner à une personne du public. Et pour moi, c'était très important de me donner à fond, pour faire gagner les 50 000 euros". "Pour moi, c'était très important de me donner à fond, même s'il fallait trahir et mentir, j'étais prêt à le faire et je le referai. L'argent n'est pas pour moi !" a-t-il ajouté.

"Deuxièmement, j'avais demandé à Jessy de faire un pacte avec elle et elle a refusé. Si elle avait dit oui, j'aurais sauvé Fanny ! Elle a dit non et bah c'était la guerre. Fanny, c'était la préférée, c'est logique qu'on la fasse péter" a-t-il même précisé, "Ce n'est pas le monde des Bisounours. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait !".

"Pourquoi tu lèches autant les bottes de Maeva Ghennam ?" lui a demandé un(e) internaute. Beaucoup lui reprochent en effet de se laisser dicter ce qu'il doit faire. De nombreux internautes trouvent, comme plusieurs candidats du jeu, que Maeva dirige son clan. Vivian a alors répondu, avec humour : "C'est quand même la plupart du temps des Louboutin qu'elle a aux pieds, je trouve ça très prestigieux".

Une dispute qui devrait continuer dans le nouvel épisode des Cinquante, diffusé ce mardi 20 septembre 2022 sur W9.