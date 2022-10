"S'il est nul à chier, je ferai semblant d'aimer" : le retour de Rihanna rend les fans hystériques, la preuve en 12 tweets

Pour rappel, Lift me up a été écrite à 4 puisque les crédits annoncent Tems, Ludwig Göransson, Rihanna et le réalisateur Ryan Coogler. "Après avoir parlé avec Ryan et écouté sa vision pour le film et la chanson, j'ai voulu écrire quelque chose qui aurait fait l'effet d'une étreinte chaleureuse envers toutes les personnes que j'ai pu perdre dans ma vie, a expliqué Tems dans un communiqué. J'ai tenté d'imaginer ce que ça ferait si j'avais la possibilité de leur chanter maintenant et leur exprimer à quel point ils me manquent".

Après See You Again pensé pour Fast & Furious 7, on va encore pleurer au cinéma.