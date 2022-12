"Qui rêve de jouer un Père Noël ? C'est nul" : Eric Judor se lâche lors d'une interview spéciale Noël pour Week-End Family

En attendant la saison 2 de Week-end Family qui sera mise en ligne en 2023, Disney+ a offert un joli cadeau de Noël aux fans puisque la série est exceptionnellement revenue ce vendredi 9 décembre avec un épisode spécial Noël. Un épisode bonus aussi mignon que cool que l'on ne peut que vous conseiller de regarder pour vous mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année, et qui nous a inspiré quelques questions à l'occasion d'une interview avec Eric Judor, l'interprète de ce papa pas comme les autres.

Est-ce que c'est pratique d'être comédien pour faire semblant d'aimer un cadeau de Noël ?

(rires) C'est vrai. Je peux parfaitement simuler l'enthousiasme. Comme là. Nan, je déconne.

Et c'est quoi le pire cadeau que t'as reçu ?

J'en ai eu quelques un qui n'étaient pas terribles. Récemment c'était quoi où je me suis dit 'Ah merde, pas de bol, il faut que je fasse style que c'est super' ? En vrai, mon best-of, c'est le disque des Rubettes. C'est un disque que mes parents m'ont offert quand je devais avoir 10 ans. Mon frère avait eu le disque des Beatles. Donc là, on parle des années 50. Faut bien imaginer ça, la France de De Gaules, on est là. Et je reçois ce disque et je me dis 'Je sais pas pourquoi, mais ça va jamais marcher les Rubettes'. Et tu vois, comme quoi j'avais des visions déjà.