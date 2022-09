"On te donne la Une de tel magazine si tu fais ton coming-out" : saoulé par les remarques sur sa sexualité, Christophe Willem fait le point

C'est en 2006 que Christophe Willem s'est fait connaître du grand public grâce à sa victoire dans l'émission Nouvelle Star sur M6. Seize ans plus tard, le chanteur est toujours présent et vient de dévoiler "Panomama", son tout nouvel album porté par le titre PS : Je t'aime.

Christophe Willem reprend le contrôle de sa sexualité

Un retour très important pour l'artiste, qui profite notamment de la chanson Ni reine, ni roi, pour aborder le thème de sa sexualité. Un sujet régulièrement source de fantasmes et autres rumeurs dans la presse people, qu'il a souhaité se réapproprier.

"C'est compliqué quand on te colle une étiquette qui n'est pas la tienne. On m'a déjà dit : "On te donne la Une de tel magazine si tu fais ton coming-out, a-t-il notamment déploré auprès de nos collègues de Purecharts à l'occasion d'une interview. Mais il n'y a pas de coming-out ! C'est hyper violent mais c'est la vérité de ce que j'ai pu vivre. (...) J'étais blacklisté de certains trucs parce que je ne pouvais pas faire ça. On te colle une étiquette et tu subis ça".

"Je ne suis pas gay, comme je ne suis pas hétéro"

Une situation honteuse et dégradante, qui l'a donc finalement motivé à dévoiler sa vérité à travers ce morceau. "C'est un titre qui est important car j'y affirme que je ne suis ni l'un ni l'autre, annonce Christophe Willem. Je sors de toute norme binaire. Je ne suis pas gay comme je ne suis pas hétéro".

Il l'a ensuite précisé, il vit sa vie selon son désir et non à travers les cases qu'on tente de lui imposer : "La vraie liberté, c'est de coucher sans aucune limite quant au sexe de l'autre. (...) J'ai jamais menti sur ce que je suis. J'ai toujours dit : "C'est une question de personne". Mais les gens ça ne les satisfait pas".

Le chanteur l'a également assuré, conscient des critiques qu'il peut recevoir, ce n'est pas parce qu'il n'apporte pas la réponse que certains aimeraient entendre qu'il renie, cache ou rejette quelque chose. "J'ai souvent lu : "Il dit bi parce qu'il ne veut pas dire gay". Mais je ne trouve pas péjoratif d'être gay et je n'aurais pas de souci à le dire si je l'étais", a-t-il martelé, avant de souffler, "C'est quand même symptomatique de la logique de mettre les gens dans une case, et ça correspond aussi à une génération."

"Tu peux être ce que tu veux"

Heureusement pour lui et pour les autres personnes dans son cas, la nouvelle génération est en train de se faire une place et de le libérer d'un poids qu'il n'aurait jamais cru être obligé de porter : "Pour toute une nouvelle génération, c'est un non sujet. Elle comprend que tu peux être hétéro, tu peux être gay, tu peux être bi, tu peux être ce que tu veux."

Aussi, après avoir annoncé, "s'il faut trouver un terme qui englobe tout, je me définis queer", la star a finalement conclu d'un air taquin : "Après, est-ce que je suis plus gay, plus hétéro, plus bi ? J'ai envie de te dire que c'est en fonction de ma vie et d'avec qui je couche."

Un message important qui, on l'espère, sera entendu.