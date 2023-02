"On ne choisit pas... " : cette expérience traumatisante vécue par Delphine Wespiser avec son ex, Roger

Au lendemain de l'amende record infligée par l'Arcom à C8, Cyril Hanouna a clôturé sa semaine avec TPMP week-end le vendredi 10 février 2023. Pour la deuxième journée consécutive, il a choisi de se centrer sur Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio agite (encore) TPMP

Le jeudi 9 février, Leonardo DiCaprio a agité les débats de TPMP . Plusieurs chroniqueurs se sont dits choqués par la différence d'âge entre l'acteur américain et sa nouvelle conquête de 19 ans. Pour en débattre de nouveau, Cyril Hanouna a reçu Nathalie et Gabano, stars de télé-réalité aujourd'hui reconvertis dans le X.

Raymond Aabou s'est dit une nouvelle fois choqué par Leonardo DiCaprio, aujourd'hui en couple avec une mannequin de 19 ans. "C'est quand même 18,19 ans. Ce sont des femmes qui sont nées en 2004, 2005. Je rejoins Nathalie : 'Qu'est-ce que tu leur dis quand tu as 60 ans et que tu es avec une gamine de 18 ans, peut-être encore à l'école ?", a-t-il martelé.

Delphine Wespiser s'est voulue beaucoup plus tempérée. "Quand on n'a pas vécu ça, on a envie de juger. Moi la première, avant que ça m'arrive, je me disais que les vieux, c'était des vieux profiteurs et que les nanas, c'était peut-être des michtos qui y allaient pour l'argent. Mais je peux vous dire que même sans argent, quand l'amour vous tombe dessus, et bah on ne choisit pas.."., a-t-elle expliqué.

Delphine Wespiser face aux conséquences de la différence d'âge

Celle qui s'est livrée sans tabou sur son salaire a confié avoir vécu une expérience traumatisante lorsqu'elle était en couple avec Roger, un homme beaucoup plus âgé qu'elle. "Le regard des gens peut être relativement accusateur. Je me souviens d'un moment où on était allés visiter un appartement. Et l'agente immobilière a dit : 'Ah oui, vous pouvez montrer à votre papa la salle de bains...", s'est-elle remémorée.

"Tu as envie de dire : 'Si tu as un doute, ne dis pas si c'est ton copain ou ton père...' Juste ne dit rien...", a-t-elle ajouté. Toutefois, cela ne l'a pas incité à changer de mode de vie. "Maintenant par expérience, je ne pourrais plus aller avec quelqu'un de mon âge. C'est tellement plus intéressant et enrichissant !", a précisé l'ancienne Miss France, qui s'était déjà prononcée en faveur de la différence d'âge dans TPMP.