"On est en guerre" : Cyril Hanouna réagit à l'amende record contre C8 et évoque l'avenir de TPMP

Cyril Hanouna a présenté une nouvelle édition de Touche pas à mon poste le jeudi 9 février 2023 sur C8. L'animateur, à qui Arthur réclame 9 millions d'euros pour dénigrement, a tenu à revenir sur l'amende record infligée par l'Arcom à sa chaîne.

Le jeudi 10 novembre 2022, un incident a secoué TPMP. Après une remarque sur Vincent Bolloré, patron du groupe propriétaire de C8, Louis Boyard a été violemment pris à partie par Cyril Hanouna. Ce dernier a insulté son ex-chroniqueur, aujourd'hui député de La France Insoumise, de "bouffon", "tocard" et "abruti".

C8 condamnée à une amende record de 3,5 millions d'euros

Suite à cette séquence, l'Arcom a infligé une forte amende à C8 le jeudi 9 février 2023. La chaîne, détenue par le groupe Canal+, a été condamnée à lui verser 3,5 millions d'euros. Une sanction record dans l'histoire de la télévision française. Cyril Hanouna a tenu à y réagir dans le cadre du 6 à 7 avec Baba.

"Sachez que c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi 3,5 millions d'euros. Ça tombe comme ça... On ne fera pas de commentaires. Sachez qu'on prend acte de la décision de l'Arcom. En prenant cette décision, ils font de Louis Boyard... Comme a dit Gérald Darmanin, 'bordélise le pays'... C'est son avis, ce n'est pas le mien, c'est peut-être le vôtre...", a réagi Cyril Hanouna.

Quel avenir pour TPMP sur C8 ?

L'animateur a assuré que l'avenir de TPMP n'en était pas remis en cause. "C8 est bien là pendant longtemps. Et ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours ici vous manger à votre faim", a-t-il lancé à son équipe de chroniqueurs. Il a ensuite tenu à rassurer ses fidèles téléspectateurs.

"Bien sûr, c'est une grosse amende, une grosse somme. Mais voilà, on continue. On fera l'émission. On est très contents. Hier, vous étiez encore plus de 2 millions à nous suivre sur C8 donc merci à vous. Et sachez le, beaucoup de gens sont contre nous. Comme on dit, on est en guerre. Mais nous, on est les plus heureux du PAF", a expliqué celui dont la chaîne est menacée de fermeture par une ministre.

"On s'éclate avant, après l'émission. Et tous les aigris, sachez le, ils sont en rassrah, nous on est en darka. On passe à autre chose !", a conclu Cyril Hanouna, tout en affirmant que TPMP était le seul talk à offrir la parole à tous les Français. L'animateur a accusé la concurrence de scruter ses scores d'audience et de l'avoir copié en invitant des gilets jaunes, des agriculteurs ou encore des squatteurs.