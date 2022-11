"T'es une m*rde !" : la parodie parfaite du clash entre Louis Boyard et Cyril Hanouna dans TPMP par l'équipe de Zen

Quand ce n'est pas la FIFA et sa Coupe du Monde 2022 au Qatar qui fait polémique, c'est TPMP animée par Cyril Hanouna qui se retrouve au centre des critiques. Dernière preuve en date ? Alors même que Louis Boyard - député parlementaire associé à la France insoumise, avait récemment profité de son invitation dans l'émission de C8 pour lancer des accusations contre Vincent Bolloré, le patron de la chaîne, Cyril Hanouna s'était vivement emporté, allant jusqu'à insulter l'homme politique de "m*rde".

TPMP parodiée par Zen et c'est parfait

Une séquence qui avait rapidement fait scandale au point d'obliger l'Arcom (gendarme de l'audiovisuel) à se saisir de l'affaire afin de réfléchir à une possible sanction à l'encontre de Touche pas à mon poste, et qui vient déjà d'être parodiée de la plus drôle des façons par Maxime Biaggi et Grimkujow, les deux animateurs de Zen, un late-show diffusé sur Twitch.

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, tandis que Theorus était invité pour parler de ses projets, ce dernier en a soudainement profité pour envoyer un petit tacle à Webedia, renommé "Webediable", producteur... de Zen (et propriétaire de PRBK). Une situation jugée honteuse par Maxime et Grim qui se sont alors rapidement emportés face à ce manque de respect évident : "Je vais pas cracher dans la main qui me nourrit. Webedia c'est eux qui nous paient, on est très bien avec eux."

Puis, après avoir insulté son invité de "m*rde" et lui avoir rappelé "Ici on a le droit de tout dire... mais ça on tolère pas", le duo s'est ensuite amusé à dénoncer point par point l'hypocrisie de Theorus qui aurait longtemps profité de Webedia pour se la couler douce et avoir la meilleure des vies. Au programme ? On vous laisse découvrir ça ci-dessous, mais c'est effectivement... honteux.

