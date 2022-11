Larmes d'Amine, méga show d'Inoxtag, geste honteux des espagnols... le best-of des meilleurs moments du Eleven All Stars

Avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 ce dimanche avec l'horriblement chiant Qatar vs Equateur, c'était un autre match qui était organisé ce samedi 19 novembre 2022 : le Eleven All Stars. Et celui-ci a enflammé tout le web. Il s'agissait en effet d'une rencontre de football entre les meilleurs streameurs de France et les meilleurs streameurs d'Espagne, diffusée en direct sur Internet. Un événement aussi fou que kiffant (ponctué par différents concerts avant la rencontre et marqué par une réalisation digne des plus grands matchs de LDC) qui a permis à Amine, son organisateur, de battre le record du stream le plus visionné en direct en France avec un pic à plus de 1,1 million de spectateurs sur sa chaîne Twitch. La classe.

Vous n'étiez pas devant votre écran pour suivre ce match ? On vous fait un rapide résumé des moments marquants.

Le troll musical ultime

Qui a dit qu'on ne savait pas recevoir en France ? Afin d'aider les streamers espagnols à ne pas avoir le mal du pays, Amine et Mister V avaient concocté une petite musique d'introduction très spéciale composée... de tous les clichés possibles sur le pays frontalier. Une chanson aussi ridicule que drôle qui, bizarrement, n'a pas fait rire nos voisins. Nous, en revanche, on s'est bien marré.