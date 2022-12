"On me demandait de rejouer des scènes" : un ex-candidate de Familles nombreuses balance sur les coulisses

Depuis ses débuts sur TF1, l'émission Familles nombreuses - la vie en XXL a progressivement évolué avec une intrusion parfois plus intensive dans la sphère privée des participants. Une situation qui n'a pas échappé à Amandine Pellissard - candidate emblématique, qui a récemment porté plainte contre la production.

La compagne d'Alexandre l'a en effet déclaré, les équipes du programme pousseraient parfois à l'extrême les familles afin d'obtenir des séquences buzz, ce qui en ruinerait logiquement l'essence et les valeurs initiales. "Soit c'est un documentaire et ils respectent les règles et les limites du documentaire, soit c'est une télé-réalité et ils l'assument, avait-elle clamé. Et ils traitent les gens et les enfants correctement, et qu'ils assument les choses d'un point de vue juridique, contractuel et au point de vue des assurances médicales."

Une ex-candidate de Familles nombreuses balance

Un coup de gueule qui avait surpris à l'époque, notamment du côté de TF1 qui ne l'avait pas vu venir, mais que vient d'approuver Cindy Reymond. A l'occasion d'une story publiée sur Instagram, cette autre candidate marquante de l'émission - qui a elle aussi claqué la porte, n'a pas manqué de souligner l'hypocrisie des producteurs vis-à-vis du concept de "réalité" qu'ils vendent à l'écran.

Interrogée par ses abonnés sur la plainte d'Amandine Pellissard, la mère de famille, a confié qu'elle avait elle aussi ressenti un tel mal-être durant le tournage : "[A l'époque] J'avais expliqué que la télé n'était pas pour nous car on n'était pas des acteurs". Selon ses propos, il ne faudrait pas toujours croire ce que l'on voit sur TF1 : "A partir du moment où l'on me demandait de faire telles ou telles choses ou de rejouer des scènes c'était hors de question de faire du faux semblant". Des propos peu surprenants quand on se souvient que sa propre fille avait déjà dénoncé la scénarisation des coulisses...

Par ailleurs, si l'on se fie à ce qu'elle dit, il ne serait également pas idiot de penser que la production pousserait discrètement pour créer quelques tensions et dramas entre les familles. "Certaines ont eu le culot de dire 'ouais ils disent ça parce qu'ils ont le seum de ne pas continuer, ils veulent le buzz' alors que non pas du tout, a rappelé Cindy Reymond. Bizarrement aujourd'hui ce que j'avais dit est similaire à ce que beaucoup avouent maintenant".