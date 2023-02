"On est en train de vivre un putsch" : folle de rage, une ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna quitte le plateau de LCP

Depuis le début de la semaine, la réforme des retraites a provoqué une série d'incidents à l'Assemblée nationale. Plusieurs chaînes de télévision se sont emparées du sujet. C'est le cas de BFMTV, dont l'émission spéciale s'est soldée par un départ avec fracas de Jean-Luc Mélenchon.

LCP a organisé un débat le vendredi 10 février 2023 en fin d'après-midi. Celui-ci, arbitré par Brigitte Boucher, a été porté par Raquel Garrido, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris. Les débats se sont rapidement portés sur Thomas Portes, qui a provoqué un tollé en postant un tweet où il posait sur un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt.

La majorité a demandé des excuses et le retrait du tweet de Thomas Portes. "On l'a demandé, redemandé. On a fait des suspensions de séances. Nous sommes aussi allés discuter dans l'hémicycle, les uns avec les autres, pour que l'on puisse passer à autre chose. On est sur la réforme des retraites. Il a décidé de ne pas le retirer. Et surtout d'être provocateur en disant : 'Je le retirerais quand vous retirerez la réforme...", a fustigé Sylvain Maillard.

Raquel Garrido et le tweet de Thomas Portes...

Alors que Sylvain Maillard relayait que les partenaires de la Nupes ont quitté l'hémicycle face à ce "geste inacceptable", Raquel Garrido a été, à son tour, interrogée. L'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Balance ton post a tenté tant bien que mal de défendre le tweet de Thomas Portes. Elle a accusé la majorité de faire obstruction à l'avancée des débats sur la réforme des retraites.

Deux autres députés se sont invités en plateau. Le ton est monté entre Raquel Garrido et Kevin Mauvieux, député Rassemblement national de l'Eure. Celui-ci a dénoncé des "images abjectes" et un "appel à la haine" suite au tweet de Thomas Portes. "C'est n'importe quoi ! Vous êtes tous en train de faire de la politique politicienne la plus nulle qui soit en remettant en cause le fonctionnement même des institutions. Ici, il y a une personne qui défend le fonctionnement de l'institution, c'est moi ! Et vous, vous faites de l'obstruction...", s'est emportée son interlocutrice.

"Moi, j'ai mieux à faire !"

Raquel Garrido, qui a osé donner une leçon de journalisme sur BFMTV, a multiplié les passes d'armes. Alors que Brigitte Boucher s'attelait à rappeler que les débats étaient suspendus à l'Assemblée nationale, la députée La France Insoumise est entrée dans une colère noire. "Moi, j'ai mieux à faire ! Je retourne dans l'hémicycle ! Quand vous aurez le courage de débattre face à nous dans l'hémicycle - argument contre argument -, on en rediscutera. Pour le reste, votre spectacle, il est ridicule ! Moi, je préfère faire respecter la démocratie", a-t-elle asséné.

Brigitte Boucher a tenté de ramener le calme en plateau, en vain. Elle a invité Raquel Garrido à s'exprimer pour La France Insoumise, tout en martelant que les débats étaient suspendus à l'Assemblée nationale. "Moi, j'ai des choses à faire !", s'est-elle vue répliquer. La journaliste de LCP ne s'en est pas laissée démonter et a entrepris de l'interroger sur la "violence du tweet", dénoncée par Kevin Mauvieux.

"C'est la violence de ce parlement, Brigitte Boucher ! Vous imaginez si des forces extérieures étaient rentrées dans l'hémicycle pour empêcher son fonctionnement ? On est en train de vivre un putsch contre notre fonctionnement institutionnel !", s'est excédée l'ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna, avant de quitter le plateau.