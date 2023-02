"On dirait que je me suis pris un camping-car dans la tête" : Jessica Thivenin boursouflée après sa dernière opération au visage, elle préfère en rire

Les fans de Jessica Thivenin le savent, la candidate devenue influenceuse est accro à la chirurgie esthétique. Cette dernière a d'ailleurs confié il y a quelques jours qu'elle s'apprêtait à subir une nouvelle intervention pour régler l'un de ses complexes. En effet, la femme de Thibault Garcia est très gênée par sa joue qu'elle trouve trop marquée. L'opération, qui a eu lieu le 8 février, consistait donc à tirer la peau de sa joue en pratiquant une petite incision au niveau de la racine des cheveux.

Peu de temps après sa sortie de l'hôpital, Jessica Thivenin s'est filmée pour donner de ses nouvelles. C'est avec un gros bandage entourant sa tête que la candidate s'est adressée à ses fans. "Je gonfle à vue d'oeil. On dirait un ballon d'hélium. Je n'ai jamais ressemblé à ça, même pour mon opération du nez. (...) Je suis toute tordue. J'ai un oeil qui est plus petit que l'autre, je suis vraiment éclatée comme jamais. On dirait que je me suis pris un camping-car dans la tête. Pire, on dirait qu'une météorite est venue et qu'elle m'a tapé dans la tête". Heureusement, l'opération s'est bien passée mais il faudra encore patienter avant de découvrir le résultat final.