"Je suis bouffie" : cette candidate des Marseillais regrette sa chirurgie esthétique ratée et fait machine arrière

De plus en plus, chirurgie rime avec télé-réalité. Car oui, de nombreuses candidates ont succombé à l'appel du bistouri ces derniers temps à l'instar de Maissane qui rêve de courir chez son chirurgien pour refaire ses fesses ou encore Jessica Thivenin qui vient d'avoir recours à un mini lifting pour éliminer l'un de ses complexes.

Malgré tout, d'autres candidates souhaitent revenir au naturel. C'est le cas de Mélanight et Victoria Mehault qui ont toutes les deux décidé de retirer l'acide hyaluronique de leurs lèvres. Comme elles, Laura Marra a elle aussi fait ce choix. Dans une nouvelle vidéo TikTok à découvrir ci-dessous, la candidate des Marseillais a fait part de ses regrets concernant la chirurgie esthétique et tout particulièrement les injections réalisées au niveau des cernes et des sillons.

Il faut dire que Laura Marra a souvent été victime de critiques sur son physique dans le passé, ce qui l'a certainement poussée à modifier son apparence. "Usez de votre temps pour être productifs, faire des choses concrètes dans votre vie. Moi, en tout cas, ça ne me viendrait pas à l'esprit de prendre mon téléphone et de commenter le post de cette fille, lui dire qu'elle est toute refaite, qu'elle a fait plein de chirurgie, qu'elle est moche et qu'elle est vulgaire. Arrêtez", avait-elle déclaré sur les réseaux sociaux.