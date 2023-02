"Je sais que je vais être critiquée" : Jessica Thivenin annonce une nouvelle opération de chirurgie esthétique, une incision au visage est prévue

Révélée dans Les Marseillais à Rio en 2014, Jessica Thivenin est devenue une candidate emblématique. Connue pour son franc-parler, la jeune femme fait aussi beaucoup parler d'elle à cause de son goût prononcé pour la chirurgie esthétique. C'est bien simple, Jessica est passée de nombreuses fois sur le billard pour refaire entre autres sa poitrine, son menton, ses pommettes ou encore son nez.

Des changements physiques qu'elle ne regrette pas du tout. "Je ne me suis jamais sentie aussi jolie que maintenant. Je suis très contente du résultat de mes chirurgies esthétiques. (...) Je n'ai aucun regret", a-t-elle récemment déclaré. Le mois dernier, la mère de Maylone et Leewane a confié à sa communauté vouloir faire retendre sa joue qu'elle trouve trop marquée et qui la complexe au quotidien. Une décision bel et bien prise.

>> Maissane rêve d'injections dans ses fesses, mais un détail la retient <<

Jessica Thivenin va inciser la peau de son visage

Sur Instagram, la femme de Thibault Garcia a confié ne vouloir garder aucun secret. "Je suis à la clinique, voilà. Comme vous savez, je suis très complexée par ça. Ça me dérange depuis des années", dit-elle en montrant la peau de sa joue marquée. "Je sais que je vais être critiquée, mais en vrai je le suis tous les jours... Un peu plus ou un peu moins, c'est pareil".

Jessica Thivenin avoue avoir déjà tout fait pour remédier à ce problème sans jamais trouver de solution concrète. "Injections non, j'ai déjà essayé. Les fils tenseurs non plus car ça ne dure pas dans le temps", a-t-elle précisé. La jeune femme va donc avoir une incision sur le haut de sa joue pour tendre sa peau. Selon elle, "ce n'est pas un lifting, parce que ce n'est pas tout le contour. J'ai cherché plein de choses pour y remédier, mais la seule chose, c'est ça".

>> Opérée des fesses, cette candidate raconte son calvaire dans TPMP <<

"J'ai gaspillé beaucoup d'argent"

Si Jessica Thivenin a fait ce choix, c'est parce qu'elle n'a jamais été satisfaite des autres alternatives qui lui ont d'ailleurs coûté très cher. "J'ai gaspillé beaucoup d'argent dans des soins dans les cliniques. Soi-disant des soins miracles qui vont retendre la peau de mes joues, soi-disant après trois sessions on va voir le changement. Bref, j'en ai essayé plus d'un, ça fait des années que j'y suis et, au final, rien ne se passe et ça s'empire donc je vais passer par la case chirurgie". Habituée à tout partager avec sa communauté, on imagine donc que la candidate ne manquera pas de nous dévoiler le résultat.