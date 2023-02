"J'ai envie de courir chez le chirurgien" : Maissane rêve d'injections dans ses fesses, mais un détail la retient

Ce n'est pas un secret, la chirurgie esthétique est monnaie courante chez les candidates de télé-réalité. Il n'y a qu'à voirJessica Thivenin, Manon Tanti, Nabilla ou encore Laura Lempika pour le comprendre. Maissane est elle aussi adepte du bistouri. Révélée dans Les Marseillais aux Caraïbes, la jeune femme est réputée pour son caractère très affirmé et son goût prononcé pour la chirurgie.

Celle qui a précédemment avoué vouloir ressembler à une poupée Bratz a longtemps été la cible de critiques sur son évolution physique. Il faut dire que Maissane, qui a annoncé sa rupture avec Emine en novembre dernier, a énormément changé depuis ses débuts à la télévision. "Je ne suis pas juste une petite idiote de 20 ans qui dépense son argent d'une manière déraisonnée dans la chirurgie", avait-elle assuré sur les réseaux sociaux.

Maissane est passée sur le billard plusieurs fois

Une chose est sûre, l'ex d'Emine est totalement décomplexée lorsqu'il s'agit d'aborder le sujet du bistouri. "J'ai fait la poitrine, le nez deux fois, les lèvres, le coin des yeux, du botox au front et des facettes. J'ai fait ça parce que ça me permet de me sentir mieux dans mon corps et je l'ai fait de manière réfléchie", avait-elle confié sur le plateau de TPMP. Si elle a de nombreuses opérations à son actif, Maissane compte-t-elle pour autant s'arrêter là ? C'est exactement ce qu'a souhaité savoir un internaute qui a profité d'une session questions/réponses sur Instagram pour l'interroger.

Cette nouvelle intervention que la candidate aimerait faire

Naturellement mince, Maissane confie qu'elle aimerait augmenter le volume de son postérieur qui la complexe. "J'ai trop trop trop envie de faire des injections dans les fesses. Mais je sais que c'est un mauvais exemple pour les gens qui me suivent, et que même si je n'en parle pas ça se verra donc je prends sur moi et je retiens mon envie". Se retenir n'est pourtant pas simple pour la jeune femme. "Je vous jure c'est trop dur parce qu'à chaque fois que je reçois un commentaire sur ma minceur j'ai envie de courir chez le chirurgien dans la seconde". Maissane finira-t-elle par craquer ? Si tel est le cas, elle ne manquera pas de nous en tenir informés !