"Je vais essayer de ne pas chialer" : Maissane (La Bataille des Clans) annonce sa rupture avec Emine

Ce sont un peu les Roméo et Juliette de 2022. Emine et Maissane appartenaient à deux familles différentes dans La Bataille des Clans. Le premier est le fidèle assistant et meilleur pote de Jazz Correia de la JLC Family, tandis que l'autre est la meilleure amie de Carla Moreau dans la famille Guedj. En tant que BFF, on imagine qu'elle a eu fort à faire ces derniers temps depuis la rupture de Carla et Kévin Guedj. En effet, le 27 octobre 2022, la maman de Ruby a annoncé que c'était bien fini avec son mari.

"Je suis prête à tout vous dire.. je pense qu'il est temps de vous annoncer ma rupture avec Kevin. Je ne vous apprends pas que j'ai vécu des jours très compliqués ces derniers temps. Cette situation est difficile à vivre, mais elle est pourtant inévitable. je ne vais pas rentrer dans les détails il m'a fallu du temps pour l'accepter et y voir clair apprendre pas mal de choses pour me rendre compte que nos chemins devaient se séparer", a-t-elle écrit dans un post Instagram.

Maissane et Emine, c'est fini

Malheureusement, en plus d'être présente pour sa copine, Maissane va désormais devoir également penser à elle. En effet, alors qu'elle vivait le parfait amour avec Emine depuis le tournage, celle qui s'est violemment clashée avec Belle a fait une triste annonce à ses fans.

"Je suis un petit peu triste. Vous me demandez beaucoup si j'ai fini ma valise demain pour rejoindre Emine. Je vais essayer de ne pas chialer, parce que je n'aime pas chialer. C'était juste pour vous dire qu'on a quelques galères. Je ne peux pas le rejoindre à Dubaï et lui ne peut pas me rejoindre en France", commence-t-elle, dépitée.

"C'est trop galère les relations à distance"

Maissane va encore plus loin en dévoilant, en larmes, qu'ils ont pris la décision de rompre. "On ne peut pas se voir ce mois-ci et pendant quelques semaines. Du coup, on a décidé de mettre un terme pour le moment. C'est trop galère les relations à distance. Ça me fait de la peine et je pense que ça lui fait de la peine aussi", conclut-elle.

Véritable rupture ou simple stratégie pour participer à la prochaine saison de La Villa des coeurs brisés, à laquelle devrait participer Carla Moreau ? Affaire à suivre !