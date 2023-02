"J'ai fait une hémorragie" : opérée des fesses, cette candidate raconte son calvaire dans TPMP

On ne le dira jamais assez. Se lancer dans une opération de chirurgie esthétique n'est pas sans risque et cette décision doit être mûrement réfléchie. Il faut dire que les accidents ne sont pas rares et ce n'est pas Margaux, une jeune mère de famille passée dans Zone Interdite, qui dira le contraire. Celle-ci s'est rendue en Tunisie pour subir de multiples opérations qui ont finalement viré au drame. Son rêve ? Ressembler à Maeva Ghennam.

Et Margaux n'est certainement pas un cas isolé. Ce lundi 6 février, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs recevaient Noémie Mabelleuh sur le plateau de TPMP. L'amie de Jazz s'est elle aussi laissée tenter par la chirurgie esthétique. "Je venais de commencer la télé-réalité. Et quand j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de mauvais commentaires. On m'appelait 'Petit Potam'. Je voulais juste faire une liposuccion et, en partenariat, on m'a proposé un BBL", raconte-t-elle.

"J'ai eu une grosse boule de pue"

Malheureusement, l'opération de Noémie ne s'est pas déroulée comme prévu et la candidate s'est réveillée avec de grosses douleurs. "Au moment de la liposuccion, le chirurgien a touché ma glande mammaire. Mon sein avait doublé de volume. J'ai appelé le lendemain en larmes et on m'a dit que c'était normal. On a finalement fait une mammographie et on m'a dit qu'il y avait une tumeur au sein".

La jeune femme a eu un choc en apprenant la vérité. "Ce n'était pas du tout le cas. J'ai fait une hémorragie". Alors que de la graisse a été réinjectée dans ses fesses, Noémie a encore eu problèmes. "J'ai eu une grosse boule pleine de pue qui s'est ouverte. J'ai été sous antibiotiques. Ça a dégonflé, mais j'ai un petit creux sur la fesse".

Un chirurgien met en garde les futures patientes

Invité lui aussi à s'exprimer sur les risques d'une telle opération dans TPMP, le Dr. Thierry Aboudaram n'y est pas allé par quatre chemins. "Il y a toujours des risques d'infection, il y a des risques d'asymétrie, d'hématomes, et il y a aussi des risques vitaux. Le lipofilling des fesses, c'est pas un soin du corps, c'est une intervention qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux et il faut bien y réfléchir avant de la faire". Le message est passé.