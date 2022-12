"On dirait qu'elle rage trop sur Carla" : la femme d'un chroniqueur de TPMP jalouse de Carla Moreau ?

C'est LA grosse information de cette fin d'année dans le monde de la télé-réalité, Carla Moreau est désormais célibataire. Malgré un mariage organisé il y a quelques mois seulement, l'ex-star des Marseillais et Kevin Guedj ont en effet annoncé leur rupture en octobre dernier. Une décision inattendue qui n'a pas été facile à prendre, mais qui n'a visiblement pas fait perdre le sourire à la mère de Ruby.

Carla Moreau inspirée par Jean-Marie Bigard

Ce jeudi 8 décembre 2022, Carla était au contraire l'une des invités de La Grosse Rigolade, la célèbre émission de Cyril Hanouna durant laquelle de nombreuses célébrités viennent autour de la table pour raconter leurs meilleures blagues, souvient bien beaufs. A cet effet, la star de télé était notamment installée au côté du spécialiste dans ce domaine, à savoir... Jean-Marie Bigard.

Une place privilégiée qui lui a permis d'être aux meilleures loges pour entendre les histoires de l'humoriste, mais également pour prendre confiance afin de raconter ses propres blagues. En revanche, si les conditions étaient donc idéales pour passer une bonne soirée, sa complicité avec le nouveau chroniqueur de TPMP n'aurait pas été vue d'un très bon oeil par une autre invité.

Les internautes imaginent un clash entre Carla et Lola Marois

Comme l'ont remarqué les internautes, Lola Marois - qui n'est autre que la femme de Jean-Marie Bigard depuis 2011 et la mère de ses jumeaux, Jules et Bella, a parfois été prise en flagrant délit de regards noirs lancés à l'encontre de la candidate de La bataille des clans. De quoi comprendre que l'ex-actrice de Plus belle la vie était jalouse de Carla ? A priori, c'est peu probable.

Premièrement, Jean-Marie Bigard n'avait d'yeux que pour sa femme, n'hésitant pas à la complimenter en permanence, "T'as été formidable mon amour". Deuxièmement, les regards de travers de Lola Marois pouvaient s'expliquer par le fait qu'elle était installée tout à sa droite, et qu'il lui fallait donc se contorsionner pour la regarder et l'écouter.

Malgré tout, peu importe, les internautes se sont tout de même amusés de cette situation et n'ont pas hésité à imaginer une petite guerre de territoire. "Par contre madame Bigard, comment elle regarde Carla de haut en bas", peut-on lire aujourd'hui sur Twitter, tout comme "C'est moi ou Lola, on dirait elle rage trop sur Carla" ou encore, "La meuf à Bigard mdrrrrr elle a la haine contre Carla c'est trop".