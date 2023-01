"Nous ne pouvions plus continuer ensemble" : choc, Martika Caringella (Mamans & Célèbres) annonce sa rupture d'avec Umberto Torretto

Là où les comédies romantiques passent leur temps à nous faire croire que l'amour existe et nous promettent de magnifiques moments, les couples de stars nous rappellent à l'inverse que l'espoir est vain et que tout le monde se retrouve un jour avec le coeur brisé. Et ce ne sont pas les candidats de télé-réalité qui nous contrediront tant les couples emblématiques sont en train de tomber les uns après les autres.

Martika Caringella et Umberto Torretto séparés

Ainsi, après la séparation choc de Carla Moreau et Kevin Guedj à l'automne 2022, puis l'annonce du divorce à venir entre Nikola Lozina et Laura Lempika dès cette première semaine de janvier 2023, c'est aujourd'hui au tour de Martika Caringella et Umberto Torretto de faire une triste révélation sur leur histoire.

A l'occasion d'un long message posté sur Instagram, la candidate de Mamans & Célèbres a officialisé sa rupture d'avec le père de Mia et Gioia, leurs deux filles. "Lorsqu'une relation arrive à son terme, il faut savoir l'accepter avec sagesse et sans trop de regret, a-t-elle dans un premier temps déclaré, consciente des interrogations de ses abonnés sur sa vie sentimentale. Ça fait pas mal de temps que vous vous posez la question, que vous avez des doutes et je me dois de vous y répondre. Avec Umberto nous avons décidé de mettre fin à notre relation et de se séparer."