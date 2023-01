"Je prends un peu de recul" : face à la haine des internautes après sa rupture d'avec Nikola Lozina, Laura Lempika s'éloigne des réseaux sociaux

Les histoires d'amour finissent mal en général, et le monde de la télé-réalité ne fait clairement pas exception. Quelques mois après la rupture surprise de Carla Moreau et Kevin Guedj, c'est un autre couple emblématique qui vient d'annoncer sa séparation : Laura Lempika et Nikola Lozina. La fin d'une histoire décidée "d'un accord commun", qui fait déjà l'objet de différentes rumeurs.

A en croire certains blogueurs, Laura Lempika aurait en effet trompé son mari à Dubaï, et serait même déjà en couple aujourd'hui. Or, là où ces accusations sont fondées sur aucune preuve, celles-ci n'ont pas empêché quelques internautes d'y croire et de se mêler de la relation des deux ex, allant jusqu'à insulter et critiquer la mère de Zlatan.

Face à la haine en ligne, Laura Lempika s'éloigne un peu des réseaux

Une double peine pour la candidate de Secret Story 11 dont le coeur est toujours brisé, qui a donc décidé de faire une petite mise au point sur ses réseaux. "Je ne suis pas très présente. Je suis actuellement avec Zlatan. Je profite de lui, je prends un peu de recul", a-t-elle dans un premier temps expliqué dans une story sur Instagram. Une façon pour elle d'échapper à cette haine en ligne et de ne pas faire ressentir cette négativité à son entourage.

Puis, elle l'a ajouté plus loin, elle tente aujourd'hui de ne se concentrer que sur le positif : "Je voulais vous remercier énormément pour tous les jolis messages que j'ai vus. La bienveillance de certaines personnes, la compréhension, le respect, que vous avez. Ce n'est pas le cas pour tout le monde." Sous la montagne de critiques qu'elle peut recevoir, la star de télé-réalité est soulagée d'y retrouver une humanité bienvenue avec de nombreux conseils et des marques de soutiens de la part d'anonymes : "Je parle uniquement des gens gentils, sensés, et bienveillants et surtout qui ne sont pas dans un jugement. Je voulais vraiment vous remercier pour ces messages et votre gentillesse. C'est très important".

A cet effet, Laura Lempika - qui a par ailleurs prouvé qu'elle était en bons termes avec Nikola Lozina en partageant une capture d'une discussion par vidéo, a dévoilé quelques uns des messages positifs qu'elle peut recevoir. De quoi retrouver (un peu) foi en l'humanité.