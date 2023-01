Nikola Lozina et Laura Lempika, la rupture ! Elle aurait trompé son mari... et serait déjà en couple avec un autre

Depuis qu'ils se sont mis ensemble il y a 5 ans dans Les Marseillais vs le Reste du Monde, Nikola Lozina et Laura Lempika sont visés par de nombreuses rumeurs de séparation. Récemment, le papa de Zlatan a même été obligé de prendre la parole après une énième rumeur de rupture.

"Je rentre en Belgique là immédiatement pour quelques jours, une petite urgence. Ça n'a strictement rien à voir avec Laura, etc. Tout va très bien avec ma femme. C'est juste que je vais être un peu absent ces jours à venir, j'ai vraiment envie de profiter de ma famille. J'espère que vous comprendrez. Je serai en Belgique pour quelques jours et Laura et Zlatan restent à Dubaï. Ne vous inquiétez pas, tout va bien", a-t-il expliqué, avant de s'agacer : "Je n'ai même pas envie de réagir aux torches merdes qui disent que je suis en Belgique car c'est fini avec ma femme etc.. Si vous saviez pourquoi je suis ici... Vous n'avez aucun respect. J'ai un enfant, vous me chi*z dessus, vous voulez des cliques ?"

Nikola Lozina et Laura Lempika officialisent leur rupture

Mais, cette fois, c'est vraiment fini entre celui qui s'est fait destituer de sa place de chef dans Le Cross et l'ancienne finaliste de Secret Story 11. "Nous dirons que toutes les belles choses ont une fin et c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de respect et un accord commun ... que je vous annonce la fin d'une belle histoire...", a indiqué Laura Lempika sur Instagram.

"Nous avons réussi la plus belle des victoires : notre fils ! et c'est ce qui compte le plus pour nous... Nous ferons en sorte qu'il soit le plus heureux possible... je vous demande de respecter notre choix , notre relation .. nous avons été heureux ensemble .. mais nous souhaitons et préférons avancer séparément, mais main dans la main pour le bien être de notre enfant, qui est notre priorité !", a-t-elle ajouté.