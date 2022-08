"Les riches et les influenceurs devant et les bouseux au fond" : le carré VIP de Rock en Seine dégoûte les festivaliers

Les festivaliers en colère

Un concept de "carré or" qui n'a rien de révolutionnaire - on le retrouve dans toutes les salles de concert classiques ou lors d'événements sportifs, mais qui a provoqué la colère d'une grande partie du public. Comme on peut le découvrir sur Twitter, en plus du prix jugé abusif, c'est la taille de l'enclos qui a été vivement critiqué puisque celui-ci obligeait les festivaliers à s'écarter un maximum de la scène pour pouvoir assister aux concerts. Le pire ? Ce Golden Pit n'était même pas rempli.

"Rock en Seine plus gros festival d'enf*irés de bourges de m*rde, plus jamais je rachète un billet. N'hésitez pas à bien aller vous faire voir avec votre carré or", peut-on ainsi lire sur les réseaux sociaux, tout comme, "Un golden pit, vraiment? C'est tout l'état d'esprit d'un concert live rock qui est tué", "C'est quoi cette zone de non droit à Rock en Seine? Golden pit???", ou encore, "Le golden pit à Rock en Seine quelle blague, donc maintenant les festivals c'est comme les concerts, les riches et les influenceurs devant et les bouseux au fond".