"Le plus grand désastre humoristique de l'histoire" : le prime sur les Inconnus a fait pleurer les téléspectateurs

Si certaines émissions ou fictions surprennent les téléspectateurs de la meilleure des manières (comme par exemple cette série oubliée de Netflix) ce n'est pas le cas pour d'autres. Tous inconnus est malheureusement sur cette liste. Si les sketchs et films du trio restent cultes, l'idée des Inconnus de les mixer pour un film avec de nombreux guests comme Camille Combal, Nikos Aliagas ou encore McFly et Carlito n'était visiblement pas très bonne.

"Nullissime", "naufrage", les internautes au bout de leur vie

Si certains étaient en train de jibuler face à L'amour est dans le pré sur M6, d'autres étaient devant TF1 pour Tous inconnus, mais ils l'ont vite regretté. Car si on en croit les tweets postés dans la soirée, cette émission spéciale est loin (très loin même) d'avoir conquis les téléspectateurs. Beaucoup étaient même catégoriques face à l'émission. "Nous sommes en train d'assister au plus grand désastre humoristique de l'histoire #tf1 #TousInconnus est probablement la pire émission hommage que j'ai vu de ma vie" peut-on lire dans un tweet. Et ce n'est pas le seul message qui défonce l'émission. Oui, ça fait mal.