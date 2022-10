"Je vais me prendre une grosse gifle", Emilie (Mariés au premier regard 2022) déjà trahie par son nouveau copain

Emilie aura-t-elle un jour de la chance en amour ? On l'espère, mais la candidate de Mariés au premier regard 2022 traverse une période compliquée depuis quelques mois. Après la déception liée à sa rencontre avec Frédérick lors de l'émission d'M6, la maman de Lina pensait pourtant avoir enfin le droit au bonheur avec un nouvel homme.

En septembre dernier, Emilie profitait en effet de son compte Instagram pour annoncer une belle nouvelle : "Mon coeur n'est plus à prendre, parfois le bonheur est juste sous nos yeux". Puis, visiblement sous le charme, elle confessait ensuite, "Cela me fait du bien de me sentir deux. Et qui sait ? La famille pourra s'agrandir".

Emilie déjà trahie par son nouveau copain

Malheureusement, une poignée de jours plus tard, la situation semble être déjà totalement différente. Toujours sur ses réseaux sociaux, elle a profité de son temps libre ce vendredi 30 septembre pour faire une triste mise à jour : "C'est très compliqué". En cause ? Alors que le métier de son compagnon l'oblige à régulièrement voyager à travers le monde, celui-ci voudrait qu'elle et sa fille le suivent dans ses aventures.

"Il m'annonce comme ça, alors qu'il est à l'autre bout de la Terre, qu'il va falloir que je le suive", a-t-elle expliqué. Or, elle l'a logiquement précisé, "Ce n'est pas possible". Avec Lina qui s'apprête à entrer en crèche et qu'elle pense déjà à l'étape d'après en maternelle, la candidate de MAPR n'a pas envie de "déscolariser [sa] fille, ni la trimbaler à droite, à gauche".

"Je vais me prendre une grosse gifle"

Surtout, Emilie l'a dévoilé, si elle a toujours eu le projet de vivre à l'étranger, elle est aujourd'hui déçue du comportement de son compagnon. Alors qu'elle arrivait à se projeter avec lui, elle n'accepte pas de le voir agir de la sorte avec elle, d'une façon totalement égoïste : "On s'était mis d'accord, on en avait parlé, et là du jour au lendemain, on me dit qu'en gros c'est comme ça, pas autrement. C'est son business donc c'est à moi de tout quitter et tout laisser." La jeune femme l'a ensuite ajouté : "Je suis désolée mais non, je ne vois pas la vie comme ça. J'ai ma fille, j'ai des priorités, je ne peux pas tout plaquer comme ça. Et j'aime pas être mise au pied du mur".

De quoi déjà mettre fin à cette nouvelle relation ? Emilie n'a encore rien décidé, mais l'issue semble malgré tout déjà connue. Après avoir confessé, "Ça m'a mis un grand froid, ça m'a inquiétée", elle a rappelé qu'elle avait plus à perdre qu'autre chose en poursuivant cette histoire, "Je vais encore tomber amoureuse, m'investir, y croire. Je vais me prendre une grosse gifle et me retrouver sur le bas-côté. Je ne veux pas être dans une double vie [avec une relation à distance]".

Elle peut toujours s'inscrire à Koh-Lanta. On l'a vu ces dernières années, l'émission de TF1 est plutôt douée pour former des couples !