Emilie (Mariés au premier regard 2022) a retrouvé l'amour : elle pense déjà à "agrandir la famille"

Il y a quelques mois, Mariés au premier regard 2022 a connu un grand succès sur M6. Malheureusement, concernant les mariages, le bilan n'est vraiment pas ouf et seulement deux couples sur sept sont toujours ensemble à l'heure actuelle. Parmi les participants qui ont décidé de divorcer, on retrouve Emilie. Elle est tombée sous le charme de Frédérick lors de leur cérémonie, mais leur relation n'a pas duré. La séparation a été très compliquée pour celle qui s'est récemment faite virer d'un resto et les deux ex se sont clashés de nombreuses fois sur les réseaux sociaux.

Une rupture douloureuse

En juin dernier, elle a même révélé qu'elle avait beaucoup de mal à redonner une chance à un homme depuis sa rupture avec Frédérick. "Moi, j'ai vraiment eu des sentiments pour Frédérick, donc j'ai quand même eu un temps, parce que je n'étais pas trop prête. Et puis même, de revoir l'émission, ça m'avait vraiment bouleversée, ce n'était pas simple", a-t-elle expliqué à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs.

Depuis son passage à la télé, Emilie est très présente sur Instagram. Elle a d'ailleurs changé de métier pour devenir influenceuse, même si cela lui a causé des problèmes d'argent. Très proche de sa communauté, la maman de Lina lui a annoncé une très bonne nouvelle ce mardi 20 septembre 2022.

"Mon coeur n'est plus à prendre"

Cette fois, il semblerait qu'elle ait définitivement oublié le candidat de MAPR puisqu'elle a retrouvé l'amour ! Elle a partagé une photo d'un couple, avec écrit : "Déjà loin de moi et c'est vide sans toi". Sur cette story, celle qui a mal vécu le fait que son ex ait refait sa vie en dit également plus sur son histoire d'amour.