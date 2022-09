"J'ai actuellement 2 500 euros de découvert" : devenue influenceuse après avoir démissionné, cette candidate de Mariés au premier regard déchante

Et le père de son enfant, qui l'avait abandonnée alors enceinte, ne lui donne pas d'argent : "Je n'ai pas de pension alimentaire du tout, t'as un peu d'aides de la CAF, mais franchement, ça dépasse pas 250 euros par mois, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir nourrir ton enfant, l'habiller et faire des sorties". Elle serait donc ruinée mais aussi endettée. "En tout cas aujourd'hui, j'ai moins de 2 000 euros par mois" et "tous les mois" sont à découvert, "J'ai actuellement 2 500 euros de découvert. Donc ce que je fais, c'est que je pioche dans le peu d'économies que j'avais en fait".

Pour Mariés au premier regard 2022, "on n'est pas payé"

Emilie a aussi expliqué que sa participation à Mariés au premier regard 2022 n'a pas été payée, les candidats n'auraient pas de salaire. "On n'est pas payé. On est dédommagé de nos journées de travail" a-t-elle déclaré, "Encore, tu trouves l'amour à la clé ou c'est vraiment un truc sérieux, mais si tu vis ce que je vis là, c'est même pire que tout. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, ça ne me rapporte pas, c'est l'inverse. Moi, je vis un cauchemar". Suite au tournage, la maman a "fait une dépression" : "J'ai perdu plus de 20 kilos".