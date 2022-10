"Je vais m'accrocher" : un agriculteur phare de L'amour est dans le pré annonce sa rupture après 3 ans d'amour

Alors que des couples se forment à coup de galoches dans L'amour est dans le pré 2022 (poke Jean et la séquence mythique face à Nathalie), d'autres galèrent un peu plus. Mais une fois l'émission terminée, si certains couples résistent, ce n'est pas le cas de tous. On en a encore eu la preuve.

Maud et Laurent séparés, les raisons dévoilées

Ce week-end, c'est un autre duo de L'amour est dans le pré qui a annoncé sa séparation à laquelle personne ne s'attendait. Il s'agit de Laurent et de Maud. Très rapidement, l'agriculteur et sa prétendante s'étaient rapprochés dans la saison 14 en 2019 et, quelques mois après le tournage de l'émission, ils avaient décidé de vivre ensemble.

Sauf que cette relation s'est terminée, après trois ans d'amour. C'est Laurent qui a annoncé la nouvelle sur Snapchat, en compagnie de Jeremstar. Alors que celui qui a dévoilé avoir été séquestré évoquait cette séparation, l'agriculteur a dévoilé les raisons de leur rupture. "On n'est plus ensemble, on avait des objectifs privés et professionnels différents" a-t-il confié, ajoutant : "Je vais m'accrocher".