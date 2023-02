"Je ne veux plus me cacher" : le coming-out historique du joueur de foot Jakub Jankto, international tchèque, dans une magnifique vidéo

Oubliez le retour de la Ligue des Champions, l'événement le plus marquant de cette semaine dans le monde du foot concerne Jakub Jankto. L'international tchèque (45 sélections) de 27 ans, actuellement prêté au Sparta Prague - et notamment passé par Udinese, la Sampdoria (Serie A) et Getafe (Liga), a en effet profité de ses réseaux sociaux pour faire une annonce très importante.

Jakub Jankto fait son coming-out

"Comme tout le monde, j'ai mes forces. J'ai mes faiblesses. J'ai une famille. J'ai des amis. J'ai un travail que j'accomplis du mieux que je peux depuis des années avec sérieux, professionnalisme et passion", a-t-il dans un premier temps expliqué en vidéo, afin de se présenter au grand public. Puis, dans un second temps, le milieu de terrain a ajouté, "Comme tout le monde, je veux aussi vivre ma vie en liberté. Sans peur. Sans préjugé. Sans violence. Mais avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher".

Ce lundi 13 février 2023, Jakub Jankto a effectivement réalisé son coming-out. Un moment historique puisque c'est la seconde fois en Europe depuis 1990 et Justin Fashanu (qui s'était suicidé en 1998 face à l'homophobie dont il était victime) qu'un footballeur international, encore en activité, révèle son homosexualité. En 2014, l'allemand Thomas Hitzlsperger (VfB Stuttgart) avait attendu sa retraite pour le faire.

Une situation tristement rare que Patrice Evra expliquait de la sorte en 2021 : "Dans le monde du foot, si tu dis être homo, c'est fini". De son côté, Olivier Giroud - premier soutien de la communauté LGBTQ+, déplorait en 2018 le manque d'ouverture d'un tel milieu, "Dans un vestiaire, il y a beaucoup de testostérone, de chambrage, les douches collectives... C'est délicat mais c'est comme ça. Je comprends la douleur et la difficulté des gars à faire leur coming out, c'est une vraie épreuve après un travail sur soi pendant des années". Et ce n'est pas la récente mauvaise blague d'Iker Casillas et Carles Puyol, deux Champions du Monde 2010, qui est venue les contredire...