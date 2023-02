"Je ne peux pas passer ma journée à discuter" : Sophie Davant trop hautaine avec les vendeurs dans Affaire conclue ? Sa réponse cash aux critiques

Parallèlement à C'est au programme, émission qu'elle a présentée jusqu'en 2019, Sophie Davant a pris la tête d'Affaire conclue à la rentrée 2017 sur France 2. Le magazine de brocante a rapidement affolé les compteurs d'audience de la chaîne publique.

Sophie Davant face aux critiques

En cette saison 2022/2023, Sophie Davant continue de présenter Affaire conclue chaque jour en fin d'après-midi sur France 2. Elle se charge de recueillir les confessions des vendeurs en salle d'expertise. Celle qui a provoqué un gros malaise en cassant un objet est régulièrement la cible de virulentes critiques sur les réseaux sociaux.

Certains téléspectateurs de France 2 jugent Sophie Davant trop hautaine envers les candidats d'Affaire conclue. L'animatrice a tenu à leur répondre dans On refait la télé le samedi 28 janvier 2023 sur RTL. "Quand on est debout toute la journée, qu'on reçoit 26 vendeurs et qu'on écoute le commissaire-priseur parler, il y a un montage...", a-t-elle débuté.

"Parfois on tombe sur un gros plan de moi, soit qui regarde ailleurs, soit qui vérifie quelque chose... Donc c'est des moments très furtifs. Et de là, on en déduit que...", a ajouté Sophie Davant. L'animatrice, qui n'a pas hésité à balancer sur Caroline Margeridon, est accusée de "détailler de la tête aux pieds" les vendeurs d'Affaire conclue lorsqu'ils se rendent en salle d'enchères.

"Je ne peux pas passer ma journée à discuter avec tous les vendeurs"

Eric Dussart s'est arrangé pour savoir si elle avait demandé à ce que ce soit rectifié au montage. "Si j'ai demandé, mais bon je ne suis pas derrière le monteur tous les jours...", lui a répondu Sophie Davant. L'animateur d'On refait la télé a alors tenu à souligner que son invitée était "une grande timide". Selon lui, cela peut être confondu avec une "forme de distance"...

"Je ne peux pas, en enregistrant toute la journée, aller papoter avec tout le monde. Je suis obligée d'être concentrée sur les prénoms notamment et les histoires des uns et des autres. Je ne peux pas passer ma journée à discuter avec tous les vendeurs", s'est défendue Sophie Davant.

L'animatrice a tenu à rappeler que n'importe quel français peut participer à Affaire conclue. Seuls les objets y sont castés. "Pour eux, c'est un moment unique de venir participer à une émission et de voir comment ça se passe. Evidemment qu'ils aimeraient discuter avec moi. Certains sont très timides, certains sont réservés. Et moi, je ne peux pas faire ça avec tout le monde...", a-t-elle conclu.