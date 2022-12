"Je me baladerai tout nu..." : le pari WTF de Stéphane Plaza pour un objectif très spécial

Ce n'est pas une surprise, Stéphane Plaza est un électron libre à la personnalité joyeuse et généreuse. On peut régulièrement le découvrir dans ses émissions, l'animateur d'M6 est toujours le premier à donner de sa personne afin d'amuser ses invités ou offrir des séquences mémorables aux téléspectateurs. Une attitude qui contraste avec l'habituel sérieux des présentateurs télé, ce qui lui permet d'être l'un des chouchous du public.

Stéphane Plaza prêt à tout pour garder sa place de numéro un

Et justement, invité cette semaine sur le plateau de BuzzTV, le plus célèbre des agents immobiliers a été interrogé sur le futur classement des animateurs préférés des téléspectateurs établi lors d'un sondage de TVMag et sur lequel il trône en tête depuis deux ans. Pense-t-il réussir à créer un nouvel exploit en gardant une nouvelle fois sa place ?

"Je suis confiant", a-t-il dans un premier temps reconnu, avant d'ajouter plus loin, "J'espère que ça sera encore moi, en tout cas c'est un désir". Après tout, il l'a rappelé avec humour, "Etre premier chez les femmes... Qui ne veut pas être le Georges Clooney français ?"

"Je me baladerai tout nu"

Aussi, même s'il a ensuite assuré, "je ne serai pas vexé [de ne plus être numéro un]. Place aux jeunes, peut-être Karine le Marchand", Stéphane Plaza a confessé qu'il était prêt à tout pour garder son titre, "S'il faut que je mette une perruque pour garder ma première place, je le fais". Stéphane Plaza est tellement fier de ce classement qu'il n'a pu s'empêcher de faire une promesse aussi drôle que WTF afin de convaincre le public de continuer à voter pour lui.

"Je vais vous dire quelque chose, si jamais j'étais encore numéro un, je me baladerai tout nu des Champs-Elysées jusqu'à Concorde pour fêter cette victoire avec une perruque, a-t-il déclaré, plus sérieux que jamais. Je ne suis pas près de me défiler".

Rendez-vous dans deux semaines pour découvrir si vos fantasmes se concrétiseront ou non.