"Je lui fais ce qu'il veut" : Charles Leclerc annonce sa rupture d'avec Charlotte Siné, et ça fait un paquet d'heureuses

Charles Leclerc annonce être célibataire

Si tous les deux n'avaient officialisé leur relation qu'en 2021, Charles Leclerc et Charlotte Siné étaient pourtant ensemble depuis 2019. "Etaient" ? Oui, c'est la triste nouvelle que vient d'annoncer le pilote de Ferrari ce mardi 6 décembre 2022, leur couple est désormais de l'histoire ancienne.

"Charlotte et moi avons décidé de mettre fin à notre relation, mais nous restons de bons amis, a-t-il sobrement déclaré sur Instagram. Nous avons tous les deux partagé de très bons moments et elle est et restera toujours une personne très spéciale pour moi. Elle est incroyable et mérite le meilleur."

Une rupture que personne n'avait vu venir et qui, à l'inverse des deux concernés, ne semble pas faire que des malheureux/ses. Là où la nouvelle star de Formule 1 a précisé dans son message, "veuillez respecter notre décision et sa vie privée dans une période comme celle-ci", ce sont désormais des effusions de joie qui sont visibles un peu partout sur les réseaux sociaux.

Les fans prêt(e)s à tout pour succéder à Charlotte

Et pour cause, depuis le regain de succès de ce sport grâce à la série documentaire de Netflix, Charles Leclerc est devenu l'un des chouchous du public au point de faire battre le coeur des fans. Promis, on n'exagère pas quand on vous dit que le bonheur est immense aujourd'hui, on n'avait encore jamais vu Twitter aussi enthousiaste, même après la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018.

"Charles Leclerc est CÉLIBATAIRE ???? J'ARRIVE À MONACO CHÉRI", peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme "Charles Leclerc de nouveau sur le marché", "Charles Leclerc is back sur le marché du célibat mesdames, je vais aller me promener à Monaco au plus vite" ou encore "Charles Leclerc qui est célibataire mhhh. Je lui fais ce qu'il veut". On en connait un qui n'aura même pas besoin de s'inscrire sur Tinder pour matcher... La chance.

