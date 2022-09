"J'en ch*e mais je kiffe" : Issa Doumbia métamorphosé, il dévoile sa transformation radicale

>> Issa Doumbia dévoile la vraie raison touchante de sa perte de poids <<

"Oui ça fait mal les courbatures" et "ça ne se fera pas en 1 jour"

Alors oui, sa perte de poids pour des raisons de santé n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais Issa Doumbia s'est accroché et n'a pas perdu sa motivation, comme il l'a dit dans un autre post : "Oui ça fait mal les courbatures ! Oui parfois on va se dire 'pas aujourd'hui' et quand je vois le changement dans mon regard et la détermination je me dis 'On passe un cap...' On avance bien dans mon évolution avec @yanisport.fr on passe a des exercices plus difficiles".