"J'avais totalement oublié de faire attention à ma santé", Cote de Pablo (Ziva de NCIS) se confie sur le cancer

C'est avec le rôle de Ziva David dans NCIS que Cote de Pablo s'est fait connaître du grand public en 2005. Un personnage qu'elle a incarné jusqu'en 2013 de façon régulière, avant de le reprendre de façon récurrente depuis 2019. Entre temps, l'actrice était également apparue dans le film The 33, la série The DoveKeepers ou encore le téléfilm Prototype.

Le jour où Cote de Pablo a pensé avoir un cancer

Autant dire que depuis plus de quinze ans maintenant, la meilleure amie de Michael Weatherly (Tony de NCIS) possède un agenda surchargé et n'a pas forcément beaucoup de temps pour se reposer. Or, comme elle l'a récemment confié dans une vidéo pour le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) remise en avant par la presse américaine, c'est ce rythme qui a failli lui coûter la vie.

"Le Cancer, c'est quelque chose dont on ne veut pas penser, mais j'ai pourtant dû le faire, a-t-elle révélé. [En 2015] j'étais toujours occupée. Je travaillais, voyageais, profitais de la vie... ce qui faisait que j'avais totalement oublié de faire attention à ma santé". Résultat ? "Beaucoup trop de temps s'était écoulé depuis mon dernier examen Pap", a confessé Cote de Pablo.

Or, ce manque de suivi l'a fait passer par toutes les émotions le jour où elle s'est souvenue de ce test : "Quand j'ai pensé à me faire tester, la situation n'apparaissait pas très positive. On a cru que j'avais possiblement un cancer du col de l'utérus". Une annonce qui a logiquement fait s'écrouler le monde sous ses pieds, mais qui s'est finalement révélée n'être qu'une fausse alerte, "J'ai eu de la chance, après énormément d'inquiétudes, aucun cancer n'a été trouvé".

Un rappel important pour la comédienne

Un air de seconde chance qui n'est pas restée sans conséquences. Face à ce nouveau diagnostique, Cote de Pablo a bien évidemment soufflé, mais elle a également pris conscience de l'importance de prendre soin de sa santé au quotidien. "J'ai toujours été très proche de ma mère. Et quand j'ai finalement eu les résultats, elle s'est effondrée, a expliqué l'interprète de Ziva. C'est là que j'ai réalisé que ça ne concernait pas moi uniquement, mais tous nos proches".

Depuis, la comédienne ne manque pas une occasion de faire de la prévention auprès du public afin de permettre à d'autres personnes d'éviter d'avoir des regrets et se sauver d'une situation qui pourrait être fatale.