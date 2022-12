"J'ai vécu cela comme un viol" : Sarah Fraisou anéantie par une fausse couche après plusieurs FIV, elle raconte son combat et les humiliations subies

"Pendant longtemps, j'ai cru que je ne pourrai jamais avoir d'enfant puisque je ne suis jamais tombée enceinte. J'ai multiplié plusieurs rendez-vous chez différents gynécologues en France lorsque j'étais plus jeune. À l'âge où toutes les jeunes filles découvrent leurs corps et leurs menstruations, mes rendez-vous chez le gynécologue étaient pour moi un cauchemar, une souffrance" se souvient celle qui avait fait réagir avec sa photo lors de la mort de la reine Elizabeth II.

Sarah Fraisou qui était dans Les Vacances des Anges 4 a ajouté : "J'ai commencé à me poser quelques questions, lorsque toutes mes amies tombaient enceintes sans aucun problème. Je suis retournée voir plusieurs gynécologues pour m'aider à comprendre quel était mon problème car je pensais réellement être stérile. On a toujours remis ce problème d'infertilité sur le fait que j'étais en surpoids. La seule réponse que j'avais à cela était : 'Maigris et tu tomberas enceinte'".

"J'ai entamé une FIV, une fécondation in vitro", "l'épreuve la plus difficile de ma vie"

"J'ai entamé une FIV, une fécondation in vitro, une procréation médicalement assistée, appelez-le comme vous le voulez mais pour moi c'est devenu mon quotidien" a ensuite raconté Sarah Fraisou, qu'elle vit comme "l'épreuve la plus difficile de ma vie". Puis, elle a révélé le problème qui l'empêche de tomber enceinte sans la FIV : "Pour ma part, j'ai un cycle menstruel régulier. J'ovule normalement. Le souci est que mes ovules ne descendent pas jusqu'à ma cavité ovarienne et donc ne peuvent pas rencontrer les spermatozoïdes naturellement car j'ai les trompes dites bouchées. Sans la FIV je ne peux donc malheureusement pas tomber enceinte naturellement".

"La FIV étant un sujet très tabou, ce que je peux le comprendre, car pour les femmes qui ont dû mal à avoir un enfant parler de cette maladie, revient à dévoiler son intimité la plus profonde" a-t-elle précisé, et "ce processus était quelque chose de très long, très difficile émotionnellement et physiquement. C'est réellement les montagnes russes ! Certaines femmes peuvent avoir recours à la FIV plusieurs fois et donc pendant plusieurs années et ne jamais avoir de grossesse. Malgré plusieurs échecs, je ne suis qu'au tout début de mon parcours de procréation médicalement assistée".

"J'ai vécu cela comme un viol et je n'avais plus du tout confiance en cet hôpital"

Mais en plus de la FIV et de ses problèmes, Sarah Fraisou aurait fait face à des soignants prêts à tout pour faire du buzz sur son dos : "Même dans cette étape de ma vie qui devrait être la plus intime et où le secret médical doit être quelque chose de sacré. Dans un célèbre hôpital parisien, des employés mal intentionnés ont profité du fait que je sois anesthésiée et m'ont filmé à mon insu pendant m'a ponction ovarienne. L'équipe médicale qui avait commis cet acte inhumain ne s'est jusqu'à l'heure pas excusée. Ils ont nié bien que toutes les preuves étaient en ma possession car les blogueurs qu'ils avaient contacté, m'avaient envoyé les vidéos du personnel médical qui m'avait filmé et insulté pendant que j'étais endormie sous anesthésie générale".

"J'ai vécu cela comme un viol et je n'avais plus du tout confiance en cet hôpital" a-t-elle avoué, "Ma priorité étant d'avoir un enfant, je n'en ai pas parlé même si ces informations avaient fuité sur les réseaux sociaux. Sur l'une des vidéos, un personnel soignant riait et m'insultait en me filmant alors que j'étais sous anesthésie générale. De plus, il a également filmé les dossiers médicaux de moi mais aussi d'autres patients, le but étant de prouver que je subissais une ponction d'ovocytes. Ça m'écoeure rien que d'y penser !".

"J'avais choisi l'hôpital Américain de Paris" pour "être en sécurité et ainsi préserver mon anonymat" a pourtant assuré l'influenceuse, "Ce que j'ai subi par le corps médical de l'hôpital Américain, je ne le souhaite vraiment à personne. (...) C'est juste ignoble. J'ai dû me battre seule contre cette hôpital renommé qui a envoyé des vidéos de moi à des blogueurs. Me battre aussi contre des pseudos blogueurs qui en parlaient tous les jours sans aucun scrupule. Alors que pour une FIV, il faut être dans un environnement sain, calme, sans aucun stress et aucune embrouille afin de se donner toutes les chances possibles".

"La vie m'éprouvait puisqu'à chaque fois que j'essayais de re-tomber enceinte"

En plus de ça, Sarah Fraisou qui avait dénonçé ses ouvriers à Dubaï a aussi dévoilé qu'elle aurait été trahie par des proches. "Lors de cette première FIV, le sort s'acharne sur moi, j'ai vécu une trahison de la part de personnes que je pensais être des 'amis' dans ce monde de télé et de la part de la production avec laquelle j'avais toujours travaillé. Suite à une réunion avec cette même production, ils ne m'ont pas laissé le choix d'aller porter plainte contre mon ex-mari, car à leurs yeux je ne faisais que mentir et on me faisait passer pour une folle. Même si j'espérais le contraire, cette première FIV était vouée à l'échec. J'aurais dû vivre cette belle expérience paisiblement mais avec tout ce stress cela s'est très mal passé, que ce soit psychologiquement et physiquement" a-t-elle déclaré.

Idem pour la deuxième FIV, quelques mois après : "Je devais faire une confrontation au commissariat avec mon ex-mari. Le sort s'acharne une nouvelle fois sur moi. La vie m'éprouvait puisqu'à chaque fois que j'essayais de re-tomber enceinte, je vivais des événements personnels douloureux. Je ne remets la faute sur personne mais il est certain que cela ne m'a pas du tout aidé. J'ai donc fait plusieurs tentatives en France, qui n'ont malheureusement pas abouti. Le protocole médical français (pour avoir maintenant comparé dans d'autre pays) n'est pas du tout au point pour ma part".

"Les protocoles sont très lourds" : "énormément d'injections", "une multitude de médicaments en poudre, liquide ou en cachet"

C'est au bout de sa quatrième FIV que celle qui était dans Les Anges 8, Les Anges 9, Les Anges 10 et Les Anges 11 a réussi à tomber enceinte, avant de malheureusement perdre le bébé. "J'aurais aimé vous partager de la joie mais elle n'a également pas abouti à une fin heureuse, puisque j'ai fait une fausse couche. La bonne chose dans ce malheur est que pour la première fois de ma vie, j'ai pu faire plusieurs tests de grossesses qui se sont avérés positifs. C'est la première fois que j'ai pu ressentir cette sensation. Pour vous c'est pas grand chose mais pour moi ça veut tout dire je peux enfin tomber enceinte" a-t-elle dit, par contre "les protocoles sont très lourds, il y a énormément d'injections avant pendant après la FIV. À plusieurs heures d'intervalle pendant plusieurs jours et toute la journée, en plein milieu de la nuit. Il y a également une multitude de médicaments en poudre, liquide ou en cachet à prendre toute la journée".

"Ce dernier échec est pour moi le plus douloureux car j'y ai vraiment cru, contrairement aux précédentes fois j'ai ressenti tous les symptômes d'une femme enceinte : les vomissements, la nausée, les changements d'humeur, le dégoût pour certains aliments... Et surtout au bout de plusieurs jours faire un test positif, pour au final tout perdre, c'est ce qui m'a le plus déchiré le coeur" a ajouté Sarah Fraisou, qui va continuer de se battre pour avoir un enfant : "Mais je vais rester forte et persévérer car c'est un combat que je dois mener avec mon mari. Je ne suis pas seule, je ne peux pas baisser les bras face à un échec, ça ne me ressemblerait pas. Je vais me battre jusqu'au bout pour un jour pouvoir prendre dans mes bras mon enfant que je désire tant. Si un jour je tombe enceinte inshalla, je n'en parlerai pas, du moins pas au début et j'espère que même les blogueurs ou les personnes de mon entourage qui ont des doutes sur le fait que je sois enceinte ou pas respecteront ma vie, mes choix et mon parcours".