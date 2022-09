"J'ai toujours fait ce que j'ai voulu de mon sexe" : cet animateur raconte ses virées au Bois de Boulogne avec l'accord de sa femme

Il y a quelques jours, Patrick Sébastien a profité d'une interview accordée à Gala pour annoncer qu'il était désormais célibataire. Après trente ans passés côte à côte, lui et sa femme Nathalie Boutot ont en effet décidé de se séparer afin "d'avoir plus de liberté". Toutefois, il l'a assuré au journal, même s'ils n'habitent plus ensemble aujourd'hui, tous les deux n'ont "pas envie de divorcer" et continuent même "à travailler ensemble".

Une vie sexuelle épanouie pour Patrick Sébastien

Une rupture étonnante ? Oui, mais à l'image du couple. De passage ce lundi 26 septembre 2022 sur le plateau de TPMP, l'ex-animateur du Plus grand cabaret du monde a rappelé que leur relation avait toujours été marquée par une ouverture d'esprit inédite : "Il y a un truc qui me gêne dans l'amour traditionnel, c'est la possessivité. J'estime que je n'appartiens à personne et que personne ne m'appartient".

Aussi, sans grande surprise, la vie sexuelle du présentateur télé a elle aussi toujours été ouverte et loin d'être exclusive et exhaustive, "Ma femme savait des choses. Elle en a d'autant plus de mérite. C'était un deal. Il y a surtout un deal de respect mutuel entre nous dans le fond, parce que je n'ai jamais triché sur ce que j'étais."

"J'ai toujours fait ce que j'ai voulu de mon sexe"

Et pour savoir qui est véritablement Patrick Sébastien dans sa sphère privée, c'est du côté de son livre Vivre et renaître chaque jour - qui sera publié ce jeudi 29 septembre, que la réponse est dévoilée. Dans cette autobiographie, il y écrit notamment : "J'ai toujours fait ce que j'ai voulu de mon sexe et de mes solitudes. J'aime autant les énamourées romantiques que les travestis du Bois de Boulogne. Je suis un infidèle chronique et un libertin assumé".

Des propos là aussi surprenants, mais qu'il assume. Interpellé par Hanouna, un ami de longue date, sur cette vie sexuelle haute en couleur, Patrick Sébastien a dans un premier temps prévenu, "Je ne suis pas un pervers", avant de préciser qu'il n'avait simplement pas les mêmes envies ou fantasmes que la moyenne, "Je ne regarde pas de films porno. Un strip-tease, ça me laisse complètement froid. Mais c'est vrai que je suis un amoureux de la liberté. Et dans ce milieu libertin, il n'y a pas que du cul, c'est une autre façon d'être."

On comprend désormais mieux les paroles de sa chanson Les sardines.