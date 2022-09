Shirley et Dino : pourquoi ont-ils disparu ? La vérité enfin dévoilée

C'est en 2001 que le grand public a pu découvrir avec joie le duo humoristique Shirley et Dino dans l'emblématique émission Le Plus Grand Cabaret du monde animée par Patrick Sébastien sur France 2. Pendant plusieurs années, ce cousin et cette cousine aussi loufoques que rétros ont fait rire des millions de Français à travers des sketchs mémorables diffusés à la télévision, mais également sur scène au cours de différents spectacles.

Un duo rapidement devenu iconique, incarné par le couple Corinne et Gilles Bénizio, qui a notamment remporté le Molière du meilleur spectacle de sketches en 2003 pour Le Duo, été à la tête de son propre film en 2006 avec Cabaret Paradis et même été invité à remettre un prix lors de la 30ème Cérémonie des César en 2005. La classe.

Où sont passés Shirley et Dino ?

Pourtant, si les Français étaient attachés à Shirley et Dino et continuaient de se délecter de leurs blagues, le duo a mystérieusement disparu sans prévenir. De quoi comprendre que Corinne et Gilles Bénizio se sont séparés, mettant ainsi fin à cette aventure ? Pas du tout. Ils l'ont assuré au micro de La Provence cet été, les comédiens sont toujours mariés et plus heureux que jamais.

En revanche, ils l'ont également confié, ils ne se sentaient tout simplement plus de continuer à faire vivre ces deux personnages. "L'âme de Shirley et Dino est là mais les personnages, leurs costumes, la robe Vichy c'est révolu, a dévoilé Gilles Bénizio. On n'avait plus envie."

Désormais âgés de 65 ans (lui) et 60 ans (elle), les humoristes avaient logiquement peur de faire les sketchs de trop et se mettre à décevoir le public qui leur est cher, "On ne voulait pas être moins bons et lasser les gens. (...) Pour nous Shirley et Dino, c'est fini, c'est du passé. On se tourne aujourd'hui vers l'avenir, on s'amuse autrement."