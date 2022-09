"J'ai honte"... Adixia ne supporte pas son image dans Les Cinquante au point de vouloir être coupée au montage

L'influenceuse qui s'est prêtée au jeu du concept inédit des Cinquante a précisé : "En fait ils sont arrivés tout seuls ces tics. Je sais que c'est dû au stress, pas forcément pendant le tournage, mais déjà avant. Mais vraiment je ne m'en rends même plus compte quand je le fais. Là je le fais plus, ça veut dire que ça va. Mais je vous jure que je le faisais vraiment beaucoup. Et j'ai oublié les caméras. C'est ça le problème c'est que j'ai oublié les caméras".

Simon Castaldi s'en amuse, Adixia veut appeler la prod pour la "couper de tous les montages"

Son chéri Simon Castaldi, à côté pendant qu'elle se filmait sur Snap, s'est amusé de la situation en refaisant les tics au visage qu'elle avait. "Attends je le fais, je le fais" a-t-il dit avant d'imiter les tics d'Adixia. "Arrête" lui a demandé sa petite amie, gênée, avant d'ajouter : "Je sais qu'il y a des candidats qui me regardaient et qui me disaient 'mais putain Adixia tu fais des trucs chelous avec ton visage'. Mais j'ai vraiment l'air d'une débile. J'ai honte ! Mais j'ai honte !".

Adixia qui pourrait être enceinte selon des fans a même lâché : "Je vais appeler la production je vais leur dire, quitte à me couper de tous les montages, ne me montrez pas en train de faire ces tics...".