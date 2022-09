Adixia enceinte de Simon Castaldi ?! Ce n'est même plus un détail mais une preuve ! A moins que...

Adixia va-t-elle rejoindre toutes ces candidates de télé-réalité devenues mamans ? Alors que Simon Castaldi a trompé Adixia avec Virginie dans Le Reste du Monde, romance à Ibiza, toute cette histoire ne semble être qu'un mauvais souvenir pour le couple. Toujours ensemble - Simon a même promis de se faire soigner après toutes ses récentes bêtises - ils partagent leur vie commune sur Instagram et Snapchat.

Dans une story publiée par celui qui a choqué avec les internautes lors du mariage de Nikola Lozina et Laura Lempika, on découvre Adixia en mode glande à la maison. Réagissant à une pub, il demande alors à Adi de montrer son ventre... ce qu'elle refuse, avec un petit sourire. Et alors qu'elle sort, on aperçoit un berceau de bébé dans le salon du couple. Pas besoin d'être un stalkeur pro, Simon Castaldi a lui-même zoomé lourdement dessus et même demandé à sa chérie ce que cet objet faisait là. Et forcément, l'un et l'autre ont joué la carte du suspense...