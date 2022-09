"J'ai envie de pleurer" : Milla Jasmine, Greg Yega et Amélie Neten menacés dans Les Cinquante (exclu)

Milla Jasmine, Greg Yega et Amélie Neten en danger dans Les Cinquante

Les deux premiers épisodes de la nouvelle émission de W9, Les Cinquante, ont été diffusés ce lundi 5 septembre 2022. Et l'épisode 3 sera diffusé ce mardi 6 septembre 2022 ! PRBK a reçu un extrait vidéo en exclusivité, où on peut voir Milla Jasmine, Greg Yega et Amélie Neten qui sont en danger d'élimination. Tous les trois ont reçu 15 votes chacun de la part des autres candidats au casting des Cinquante.

"C'est une dinguerie ! La vie de ma mère, j'ai envie de pleurer" a lâché Bebew, l'ex de Maeva Ghennam, dans l'extrait vidéo inédit. "Mais je saute les gars, vous croyez quoi" les a rassuré Amélie Neten, persuadée d'être éliminée à cause du grand nombre de candidats des Marseillais et du RDM qu'elle ne connaît pas. "Tu as plus de chances que moi et Milla" a cependant affirmé Greg, car "on est dans des conflits" avec d'autres candidats.

Milla Jasmine "dégoûtée" : "Je pensais que j'avais plus d'amis"

Et Milla Jasmine a aussi pété un câble. "Je suis dégoûtée" a-t-elle confié, choquée, "Je pensais que j'avais que des alliés". "Après, je sais que personne n'est intouchable mais je pensais que j'avais plus d'amis" a-t-elle précisé, mais "il y a quand même 20 personnes qui n'ont pas voté pour moi".