"J'ai envie de chialer", "Le GOAT ultime"... La retraite de Roger Federer met les fans en larmes

Fin du tennis (ou presque)

Cependant, rassurez-vous, l'ancien n°1 mondial ne va pas quitter le monde du tennis sans un dernier rendez-vous avec le public. Il l'a au contraire annoncé : "La Laver Cup qui se déroulera la semaine prochaine à Londres sera mon dernier tournoi ATP". Et ensuite ? Après 24 années de matchs acharnés marqués par sa classe et son élégance qui ont fait trembler plus d'un joueur comme Rafael Nadal et Novak Djokovic, Roger Federer rangera sa raquette au placard.

Ou presque. Sans en dire plus à ce sujet, il a tout de même confessé qu'il lui sera impossible de véritablement fermer la porte au tennis : "Je continuerai évidemment à jouer des matchs dans le futur, mais plus pour des Grand Chelem ou les autres tournois ATP". De quoi s'attendre à le voir débarquer lors de petits tournois du dimanche régionaux ? A suivre.

Les fans déjà en PLS

Quoi qu'il en soit, une chose est déjà certaine, l'idée de voir Roger Federer claquer son dernier smash, marquer son ultime service et remporter son set final bouleverse les internautes. Sur les réseaux sociaux, personne n'a en effet réussi à cacher sa tristesse face à cette annonce qui marque la fin d'une ère aussi grandiose qu'épique.

"Je n'arrive pas à réaliser que je ne vais plus voir Roger Federer fouler les terrains de tennis. J'ai grandi avec lui, et là je me sens vraiment vraiment vieux. Immense champion, immense respect. le GOAT de ce sport" peut-on lire sur Twitter, tout comme, "J'ai envie de chialer, Roger Federer, l'homme qui m'a fait aimer le tennis, Le GOAT, top 3 des plus grands sportifs de l'Histoire", ou encore "Le GOAT ultime qui prend sa retraite. Merci monsieur Roger Federer".