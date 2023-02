"Ils me font chier ces écolos de merde" : Robert Ménard craque complètement, Anne-Elisabeth Lemoine le recadre sèchement dans C à vous

Juste avant d'être l'invité de BFMTV, où Jean-Luc Mélenchon a pété les plombs et quitté le plateau de Maxime Switek, Robert Ménard s'est rendu dans C à vous le jeudi 9 février 2023 sur France 5. Il s'y est livré à un dérapage.

Robert Ménard et la polémique Hervé Marseille...

Robert Ménard a été invité à commenter l'actualité, particulièrement chargée entre la guerre en Ukraine et la réforme des retraites. Pierre Lescure l'a, en outre, confronté aux propos d'Hervé Marseille. Ce dernier a suscité une vive polémique en accusant La France Insoumise de "transformer l'Assemblée nationale en camp de gitans".

Alors qu'Hervé Marseille a fini par regretter son imprudence verbale, l'association des gens du voyage a annoncé porter plainte pour injures. Robert Ménard s'en est offusqué. "On va se calmer, c'est une maladresse ! (...) Et s'il avait dit, c'est le souk. On vous aurait dit, ça renvoie à quoi ? Au bazar, ça renvoie aux commerces musulmans. Tu n'arrêtes plus... Il aurait dû dire le bordel", a-t-il scandé.

La tauromachie s'est ensuite invitée au menu de C à vous. Robert Ménard a confessé qu'il allait participer à une manifestation, avant de déraper. "Ils me font chier ces écolos de merde ! Il faut arrêter deux minutes.."., a-t-il lâché. Anne-Elisabeth Lemoine s'est empressée de le recadrer sèchement.

"Ah ça, on peut le dire ? Attention ! Ces écolos de merde, sérieusement Robert Ménard ?", s'est interloquée l'animatrice qui a frôlé la catastrophe avec Carole Bouquet. "Oh non, je ne devrais pas le dire... Attendez, on peut faire ce que je veux. Je ne leur demande pas d'aimer la corrida. Je ne l'aime pas, moi, la corrida", lui a répliqué Robert Ménard.

"Je veux qu'ils me foutent la paix !"

Le maire de Béziers a appelé à ce qu'on lui foute la paix. "Je veux qu'ils me foutent la paix ! Là, ils ont décidé d'empêcher les lâchers de taureaux dans les rues de nos villages. Mais, ils sont malades ! Ca stresse les taureaux ! Et quand il bouffe de la viande, l'écolo en service - parce qu'ils ne sont pas tous végétariens, ce que je suis - là, il ne se dit pas que le boeuf, il a stressé un peu en rentrant dans les abattoirs. Non mais, il faut se calmer avec ça !", a-t-il asséné.